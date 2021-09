Boxen: Vitali Klitschko feiert Niederlage von Anthony Joshua

Vitali Klitschko hat sich sehr über den sensationellen Sieg seines ukrainischen Landsmannes Alexander Usyk im WM-Schwergewichtskampf gegen Anthony Joshua gefreut.

"Endlich sind die WM-Gürtel zurück in der Ukraine. Das war die Revanche für Wladimir", sagte der ältere der beiden Klitschko-Brüder der Bild. Joshua hatte Wladimir Klitschko 2017 in Wembley durch technischen K.o. in der elften Runde bezwungen.

Usyk zeigte am Samstagabend im Tottenham-Hotspur-Stadion in London einen herausragenden Fight gegen AJ, gewann einstimmig nach Punkten und nahm dem Engländer alle Gürtel ab.

"Ein sehr intelligenter und cleverer Kampf", lobte Vitali Klitschko den 34-Jährigen Usyk, der bereits Weltmeister im Cruisergewicht gewesen war.

Ähnlich äußerte sich Axel Schulz am Sonntag im Interview mit SPOX: "Usyk hat es mit seiner Beweglichkeit super gemacht, immer wieder reinzuspringen und nachzusetzen. Hinten raus war es in der zwölften Runde ja noch richtig eng, Joshua wäre fast K.o. gegangen."