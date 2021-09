Boxen - Axel Schulz im Interview über Joshua vs. Usyk: "AJ wird auch den Rückkampf verlieren"

Anthony Joshua hat seine WM-Gürtel im Schwergewicht an Alexander Usyk abgeben müssen. Im Interview mit SPOX analysiert Axel Schulz (52) den Kampf und verrät, welche Schwächen Joshuas der Herausforderer ausnutzen konnte.

Außerdem gibt Schulz, der 1995 beinahe selbst den Sprung zum Schwergewichts-Weltmeister geschafft hätte, eine Prognose für den Rückkampf ab - und erklärt, warum ihn ein baldiges Karriereende Joshuas nicht überraschen würde.

Axel Schulz über ...

... den Ausgang des Kampfes: "Ich war total überrascht, auch wegen dem Gewichtsunterschied. Es waren zwar 'nur' acht Kilo, aber das ist im Boxen eine Welt. Dazu hatte Usyk zehn Zentimeter weniger Reichweite. Aber er hat genau die Schwachpunkte getroffen, die AJ gegen Ruiz gezeigt hat: Er hält nicht Stand, wenn er Gegendruck bekommt. Usyk hat es mit seiner Beweglichkeit super gemacht, immer wieder reinzuspringen und nachzusetzen. Hinten raus war es in der zwölften Runde ja noch richtig eng, Joshua wäre fast K.o. gegangen."

... Joshuas Schwächen: "Es war eine wahnsinnige Leistung, als er Klitschko ausgeknockt hat, vor allem als er nach dem Niederschlag wieder zurückkam. Aber dann hat man gegen Ruiz gesehen, dass er auch von seiner Physis her Schwachstellen hat: Bei Gegendruck knickt er ein. Wenn er erst einmal im Rückwärtsgang ist, kommt er da nicht mehr raus. Damals hat man die Blicke in seiner Ecke gesehen, als Joshua nach dem ersten und zweiten Niederschlag dachte: Ach du Scheiße, was mache ich hier überhaupt? Ich glaube, er hat sich damit überhaupt nicht beschäftigt, wie er mit einer solchen Situation umgehen wird, wenn der Kampf sich dreht. Da braucht er vielleicht jemanden. Er ist ein klasse Boxer, aber die Kleinigkeiten, die gegen einen gleichwertigen Boxer den entscheidenden Vorteil bringen, fehlen ihm. Gegen einen anderen Gegner sieht das wieder ganz anders aus, da wird er wieder glänzen."

© getty Axel Schulz (r.) bei seinem WM-Kampf gegen George Foreman.

... fehlende Konzentration bei Joshua: "Das hat man mir früher auch immer vorgeworfen, übertrieben gesagt 'wie ein Mädchen' zu boxen. Aber da steht auf der anderen Seite auch ein Boxer, der genauso trainiert und genauso gewinnen will. Beide haben bei den Olympischen Spielen 2012 eine Goldmedaille gewonnen, sie können also beide boxen. Auf Augenhöhe entscheiden Nuancen und Augenblicke, ein Kampf kann sich sehr schnell drehen. Das kann man als Außenstehender gar nicht nachvollziehen, diesen Kampf Mann gegen Mann."

... Joshuas entspannte Persönlichkeit als Nachteil: "Das ist weder Vorteil noch Nachteil, das ist seine Natur. Mir wurde auch nachgesagt, ein 'lustiger Boxer' zu sein. (lacht) Aber das ist egal, wie man privat ist. Ich habe ihn einmal in Berlin getroffen, da war er noch nicht so berühmt: ein toller Sportler. Durch den Klitschko-Sieg ist er weltweit in die Medien gerückt. Wenn er damals in der fünften Runde unten geblieben wäre, wäre es gar nicht so weit gekommen."

Reaktionen zum Box-Hammer: "David bombardiert Goliath aus dem Geschichtsbuch" © getty 1/15 Alexander Usyk hat Schwergewichts-Champion Anthony Joshua vom Thron gestoßen und sich dessen vier Gürtel geschnappt. Die Presse ging anschließend nicht zimperlich mit "AJ" um, Lob gab es für den neuen Champ. SPOX hat Reaktionen zum Box-Hammer gesammelt. © imago images 2/15 The Sun: "Der König ist entthront! Joshua lässt die Chance auf einen 500-Millionen-Pfund-Superkampf gegen Tyson Fury verstreichen. Zum zweiten Mal wurden ihm seine Weltmeistertitel entrissen. Ein unanfechtbares Ergebnis." © getty 3/15 The Mirror: "Ein Schock! Joshua verliert seine Titel nach einem spannenden Duell gegen Usyk vor 60.000 Fans. Joshua war vom ersten Gong an in der Defensive und beendete den Kampf mit dem Rücken in den Seilen." © imago images 4/15 Daily Express: "Joshua wurde im Norden Londons von Usyk überzeugend ausgeboxt und musste damit die zweite Niederlage seiner Profikarriere hinnehmen. Promoter Eddie Hearn gab hinterher zu, dass der bessere Mann an diesem Abend gewonnen hat." © getty 5/15 Daily Mail: "AJ demontiert! David erschlug Goliath nicht mit einem Schlag, aber er machte den Weltmeister im Schwergewicht ohnmächtig und bombardierte ihn aus dem Geschichtsbuch des Boxens. Usyk hielt Joshua zum Narren." © getty 6/15 Daily Star: "Joshua ist nach seiner Schockniederlage gegen Usyk vom Champion zum Verlierer geworden. Er unterlag einstimmig nach Punkten und musste seine Gürtel vor den fassungslosen Fans im Tottenham Hotspur Stadium abgeben." © getty 7/15 Evening Standard: "Usyk deklassiert Joshua und macht die Kampfpläne von Fury zunichte. Usyk legte die größere Cleverness, Aggressivität und Anpassungsfähigkeit an den Tag und erwischte AJ die ganze Zeit über auf dem falschen Fuß." © imago images 8/15 ESPN: "Usyk betäubt Joshua und krönt sich zum Weltmeister. Seine Fußarbeit hielt ihn aus allen Schwierigkeiten heraus, während seine präzise Schlagtechnik und seine schnellen Kombinationen ihm viele Punkte einbrachten." © getty 9/15 George Foreman (Ex-Schwergewichtschampion): "Herzlichen Glückwunsch an den Schwergewichtskönig. Usyk ist jetzt die Zukunft des Boxens." © getty 10/15 Lennox Lewis (Ex-Schwergewichtschampion): "Applaus für Usyk für eine großartige taktische Leistung. Für Joshua ist es noch nicht das Ende des Weges, aber man kann nicht so zögerlich sein oder bis zur 8. Runde warten, um aufzudrehen. Lerne daraus!" © getty 11/15 Roy Jones Jr. (Ex-Champion mehrerer Klassen): "Usyk hat Joshua nicht besiegt. Er hat ihn dominiert." © imago images 12/15 Eddie Hearn (Manager Joshua): "Eine vernichtende Niederlage. Usyk ist sehr fit, er hat eine großartige Beinarbeit und hat viel geschlagen. Joshua kam nie richtig in Fahrt, er hat heute gegen den besseren Mann verloren." © getty 13/15 Damian Lillard (NBA-Star): "Das Rematch wird für AJ noch schwerer. Usyk wird sich mit seinem neuen Kampfgewicht immer wohler fühlen und weiß jetzt, wie AJ boxt. Ich freue mich schon drauf." © getty 14/15 Anthony Joshua: "Ich will den direkten Rückkampf. Ich werde schnell wieder ins Training zurückkehren. Das waren gute zwölf Runden für meine Lungen, ich komme wieder. Bleibt positiv, auch wenn die Welt vor dir zusammenbricht!" © getty 15/15 Alexander Usyk: "Ich habe seit Januar so hart gearbeitet und meine Familie so lange nicht gesehen. Ich will nach Hause und meine Familie sehen. Im Moment denke ich nicht an einen Rückkampf."

Schulz über Joshua: "Solche Niederlagen können dich zerstören"

... Usyks Stärken: "Die Klitschkos waren damals mit ihrer Körpergröße von fast zwei Metern ja eigentlich schon Superschwergewichtler. Jetzt ist es eine neue Generation: Usyk hat gezeigt, dass die boxerische Qualität doch siegt. Er hat wahnsinnig viel Erfahrung, nicht nur als Profi, sondern auch mit über 300 Kämpfen als Amateur. Er ist keine Eintagsfliege. Usyks Selbstbewusstsein ist der Wahnsinn: Aus dem Cruisergewicht zu kommen und den Weltmeister so schnell herauszufordern. Genauso ist er in den Kampf gegangen und hat gesagt: Ich kriege den!"

... einen möglichen Rückkampf: "Ich glaube, dass Joshua auch den Rückkampf verlieren wird. Usyk wird noch drei, vier Kilo draufpacken, noch kompakter werden und mit noch mehr Selbstbewusstsein in den Ring steigen. Vielleicht wird er durch mehr Muskelmasse aber auch ein bisschen langsamer."

... Joshuas Zukunft: "Man muss abwarten, wie lange er weitermacht. Solche Niederlagen, das kann einen schon zerstören. Als Wladimir Klitschko das erste Mal in Kiew gegen Ross Purity K.o. ging, oder später in der 2. Runde gegen Corrie Sanders, hat es ihn nach vorn gebracht: Er ist daran nicht kaputt gegangen, er hat härter trainiert als je zuvor. Das hat Wladimir stärker gemacht. Aber bei AJ kann ich mir auch vorstellen, dass er irgendwann sagt: Schluss, jetzt reicht es mir. Die Frage nach Tyson Fury stellt sich erst einmal nicht mehr. Man muss schauen, ob er überhaupt den Rückkampf annimmt."

... Usyks Zukunft: "Es gibt die Rückkampfklausel. Danach könnte er vor einem Kampf gegen Tyson Fury noch eine freiwillige Titelverteidigung einlegen, damit er wirklich im Schwergewicht angekommen ist. Gegen Deontay Wilder sähe es schon wieder ganz anders aus: Boxerisch ist er ihm durch die Rechtsauslage überlegen, von der Physis ist Wilder aber natürlich eine Kante. Außer er hat ein schweres Kostüm an, wenn er zum Ring geht. (lacht)"