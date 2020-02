Boxen: Deontay Wilder will Rematch und betreibt Ursachenforschung: "Kostüm war zu schwer"

Der entthronte Box-Weltmeister Deontay Wilder will ein drittes Mal gegen Tyson Fury in den Ring steigen und dann nicht mehr den gleichen Fehler machen wie vor der Niederlage am vergangenen Wochenende. "Mein Kostüm war viel zu schwer", sagte der Schwergewichtler aus den USA, "ich hatte keine Beine."

Wilder war in einer extravaganten Verkleidung von der Kabine zum Ring marschiert, sein schwarzes Dress hatte Totenkopf-Verzierungen, der 34-Jährige trug eine Gesichtsmaske mit feuerrot umrandeten Augenschlitzen, darüber eine Krone.

Das Kostüm habe "mehr als 40 Pfund" (fast 20 kg) gewogen, sagte Wilder. "Ich habe es zehn oder 15 Minuten bevor ich raus bin angezogen." Die Designer hätten "freie Hand" gehabt, "es war ihre Idee."

Wilder hatte in Las Vegas gegen den Engländer Fury durch technischen K.o. in der siebten Runde verloren, sein WBC-Gürtel ist weg. Das erste Duell im Dezember 2018 war mit einem Remis zu Ende gegangen.

Die besten Schwergewichtsboxer aller Zeiten: Bernd Böntes Top-10-Ranking © getty 1/21 Tyson Fury hat sich gegen Deontay Wilder den WBC-Gürtel geholt. Zu den besten Schwergewichtlern aller Zeiten zählt er deshalb aber noch lange nicht. Der frühere Klitschko-Manager Bernd Bönte nennt sein Top-10-Ranking. © getty 2/21 Platz 10: Mike Tyson (USA) - aktiv zwischen 1985 und 2005. © getty 3/21 Begründung: "Er ist der jüngste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten, hatte aber im Grunde genommen von 1986 bis 1990 eine sehr kurze Karriere. Die zweite Phase wurde durch zwei Kämpfe gegen Holyfield jäh zerstört. Er hat nicht für diesen Sport gelebt." © getty 4/21 Platz 9: Larry Holmes (USA) - aktiv zwischen 1973 und 2002. © getty 5/21 Begründung: "Mit einem der besten Jabs hat er seine Kämpfe aus der Distanz dominiert. Etwas überschattet wurde seine Karriere von seinem Sieg im Jahr 1980 über Muhammad Ali. Das tat ihm selbst sehr weh, weil Ali zuvor viel geholfen hatte." © getty 6/21 Platz 8: Vitali Klitschko (Ukraine) - aktiv zwischen 1996 und 2012. © getty 7/21 Begründung: "Grandios, wie er nach fast vierjähriger Pause direkt den Weltmeister Peter Samuel ausgeboxt hat, bis dieser aufgab. Er ist dreimaliger Weltmeister, aber auch außerhalb des Rings einer der Größten aller Zeiten im Schwergewicht." © getty 8/21 Platz 7: Wladimir Klitschko (Ukraine) - aktiv zwischen 1996 und 2017. © getty 9/21 Begründung: "Er hat eine Ära geprägt und ist zusammengenommen der am längsten amtierende Weltmeister im Schwergewicht, ohne dabei jemandem aus dem Weg gegangen zu sein. Grandios auch seine Zusammenarbeit mit den Trainern Fritz Sdunek und Emanuel Steward." © getty 10/21 Platz 6: Evander Holyfield (USA) - aktiv zwischen 1984 und 2011. © getty 11/21 Begründung: "Er wurde vier Mal Weltmeister, hat sogar den Titel im Cruisergewicht geholt und alle großen Verbände vereint. Mental war er einer der Allerstärksten im Schwergewicht, eine mega Leistung." © getty 12/21 Platz 5: George Foreman (USA) - aktiv zwischen 1969 und 1997. © getty 13/21 Begründung: "Nach aktuell Wilder war er der härteste Puncher. Bekannt geworden durch seine Niederlage gegen Ali hat er zuvor Ken Norton und Joe Frazier auf unnachahmliche Art geschlagen. Mit 45 Jahren nochmal Weltmeister geworden - grandios!" © imago images 14/21 Platz 4: Rocky Marciano (USA) - aktiv zwischen 1947 und 1955. © getty 15/21 Begründung: "Er ist der Mann der 50er-Jahre und hat mit 49-0 eine einmalige Bilanz. Ungeschlagen zurückzutreten ist eine grandiose Leistung." © getty 16/21 Platz 3: Lennox Lewis (England/Kanada) - aktiv zwischen 1989 und 2003. © getty 17/21 Begründung: "Drei Mal Weltmeister, zwei Mal nach schweren K.o.-Niederlagen wiedergekommen - großartig dabei, wie er sich seine Gegner immer wieder mit seinem langen Jab zurechtgelegt hat. Bildete außerdem mit Emanuel Steward ein tolles Tandem." © getty 18/21 Platz 2: Joe Louis (USA) - aktiv zwischen 1934 und 1951. © getty 19/21 Begründung: "Er ist derjenige Weltmeister, der am längsten ununterbrochen im Schwergewicht amtiert hat. Dabei hat er trotzdem alle Großen seiner Zeit geboxt." © getty 20/21 Platz 1: Muhammad Ali (USA) - aktiv zwischen 1960 und 1981. © getty 21/21 Begründung: "Der Größte aller Zeiten, wie er auch selbst sagte. Als dreifacher Weltmeister hat er alle Großen seiner Ära besiegt. Hat etwas zu lang geboxt, ist aber dennoch mit Abstand einmalig - auch wie er sich für Bürgerrechte eingesetzt hat."

Deontay Wilder will Rematch gegen Tyson Fury

Die Option für einen dritten Fight will Wilder unbedingt ziehen. "Wir freuen uns drauf. Ich bin ein Kämpfer und ein wahrer Champion. Wir werden das definitiv machen", sagte Wilder ESPN.

Sollte es doch nicht dazu kommen, könnte Fury zu einem Mega-Kampf gegen seinen Landsmann Anthony Joshua antreten, der die Titel der anderen drei wichtigen Verbände (IBF, WBO und WBA) hält.