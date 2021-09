Boxen: Anthony "AJ" Joshua gegen Oleksandr Usyk heute im Liveticker

Schwergewichtsweltmeister Anthony "AJ" Joshua steigt heute gegen Herausforderer Oleksandr Usyk in den Ring. Den Boxkampf (ab 23 Uhr ) könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Anthony "AJ" Joshua gegen Oleksandr Usyk heute im Liveticker

Vor Beginn: Joshua gegen Usyk ist auch ein Duell zweier Olympiasieger. Als AJ im Jahr 2012 die Goldmedaille im Superschwergewicht bei den Sommerspielen in London gewann, gelang Usyk bei denselben Spielen dasselbe, bloß in der Schwergewichtsklasse.

Vor Beginn: Der Champion geht mit einem Gewichtsvorteil in den Kampf gegen den Ukrainer. Joshua brachte beim Wiegen 109 Kilogramm auf die Wage, sein Kontrahent steigt mit 100 Kilogramm Kampfgewicht in den Ring. Doch nicht nur beim Gewicht hat der Brite Vorteile. Joshua ist zudem um sieben Zentimeter größer als Usyk (1,98 m vs. 1,91 m), und hat eine um zehn Zentimeter längere Reichweite (208 cm vs. 198 cm).

Vor Beginn: Anthony Joshua gehört zu den Superstars im Box-Sport. Hier gibt es Informationen zu seinen Boxkämpfen, Statistiken seiner Karriere, seinem Vermögen und Preisgeldern.

Vor Beginn: Anthony Joshua (31) gilt als Favorit im Kampf um seine vier WM-Gürtel gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk (34). Dennoch hatte der Brite nach eigenen Aussagen Schwierigkeiten in der Vorbereitung.

Vor Beginn: Im Jahr 2017 lieferten sich Anthony Joshua und Altmeister Wladimir Klitschko einen unglaublichen Fight im Schwergewicht. Wir holen die Geschichtsbücher raus und zeigen Euch, wie der Kampf 2017 ablief.

© getty 2017 ließen die beide Schwergewichte die Fäuste fliegen.

Vor Beginn: Anthony Joshua wird heute gegen Herausforderer Oleksandr Usyk antreten.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Los geht's gegen 23 Uhr.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Boxkampf heute live im TV und Livestream

Den Titelkampf zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Usyk gibt es heute exklusiv auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigte bereits in der Vergangenheit die Titelverteidigungen des Briten und zeigt auch darüber hinaus viele Kampfsport-Highlights.

DAZN zeigt bereits ab 19 Uhr die Vorkämpfe. Durch diese führen Euch Kommentator Mark Bergmann und Experte Sebastian Hackl. Die Berichterstattung des Hauptkampfes Joshua vs. Usyk beginnt um 22.15 Uhr mit Kommentator Uli Hebel und den beiden Experten Bernd Bönte und Andreas Selak.

Im Rahmen des noch bis 30. September möglichen Probemonats könnt Ihr den Kampf sogar kostenlos sehen. Solltet Ihr DAZN darüber hinaus nutzen wollen, zahlt Ihr 14,99 Euro im Monat (jederzeit monatlich kündbar) oder 149,99 Euro im Jahres-Abonnement.

Kampfsportfans können bei DAZN auch zahlreiche Events der UFC im Livestream verfolgen. Darüber hinaus zählen US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Wintersport, Fußball (u.a. Champions League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Primera Division), Wrestling, Motorsport oder Radsport zum Programmangebot.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Fightcard

Klasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Schwergewicht (90,72+ kg) Anthony Joshua

(24 - 1 - 0) Oleksandr Usyk

(18 - 0 - 0) Cruisergewicht (90,72 kg) Lawrence Okolie

(16 - 0 - 0) Dilan Prasovic

(15 - 0 - 0) Halbschwergewicht (79,38 kg) Callum Smith

(27 - 1 - 0) Lenin Castillo

(21 - 3 - 1) Weltergewicht (66,68 kg) Maxim Prodan

(19 - 0 - 1) Florian Marku

(8 - 0 - 1) Mittelgewicht (72,57 kg) Christopher Ousley

(12 - 0 - 0) Khasan Baysangurov

(21 - 1 - 0) Leichtgewicht (61,23 kg) Campbell Hatton

(3 - 0 - 0) Izan Dura

(3 - 7 - 0)

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Head-to-Head