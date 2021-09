Anthony Joshua: Vermögen, Preisgelder, Karriere, Boxkämpfe, Statistiken

Anthony Joshua gehört zu den Superstars im Box-Sport. Hier gibt es Informationen zu seinen Boxkämpfen, Statistiken seiner Karriere, seinem Vermögen und Preisgeldern.

Anthony Joshua: Karriere, Boxkämpfe, Statistiken

24 Siege, 22 davon durch K.o. - und nur eine Niederlage. Die Zwischenbilanz von Anthony Joshua liest sich alles andere als schlecht.

Der am 15. Oktober 1989 im englischen Watford geborene Sohn einer nigerianischen Mutter und eines britischen Vaters ist amtierender Weltmeister der Verbände WBA, WBO, IBF und IBO.

Alle vier Titel wirft Joshua dabei am 25. September in den Ring, wenn er in London im Stadion von Fußballklub Tottenham Hotspur gegen den bisher ungeschlagenen Ukrainer Oleksandr Usyk antritt.

Anthony Joshua: Boxkämpfe

Joshua begann seine Profi-Karriere im Boxen im Oktober 2013, als zugleich eine Serie mit 15 K.o.-Siegen begann. Am 9. April 2016 konnte er im Verband IBF erstmals einen Weltmeistertitel einstreichen, indem er Charles Martin in die Knie zwang. Den Titel verteidigte er schließlich gegen Dominic Breazeale und gegen Eric Molina.

Sein bisher prominentester Gegner: Wladimir Klitschko. Joshua triumphierte am 29. April 2017 im mit 90.000 Besuchern ausverkauften Wembley-Stadion in London. Es folgten Kämpfe gegen Carlos Takam, Joseph Parker und Alexander Powetkin, in denen er ebenso stets als Sieger hervorgehen sollte.

Erst am 1. Juni 2019 unterlag AJ unerwartet Andy Ruiz Jr., den Rückkampf konnte er dann immerhin für sich entscheiden. Der Brite blieb in der Folge siegreich und knockte den Bulgaren Kubrat Pulev aus.

Anthony Joshua: Vermögen, Preisgelder

Seine ersten 18 Profikämpfe sollen dem Briten einen Verdienst von um die 15 Millionen Euro eingebracht haben. In der Folge strich er allein mit dem Fight gegen Klitschko 17 Millionen Euro ein. Das Duell mit Joseph Parker brachte AJ, so sein Spitzname, 18 Millionen Euro ein, das Aufeinandertreffen mit Carlos Takam ebenso 17 Millionen Euro. Mit dem Rückkampf gegen Ruiz in Saudi Arabien soll er derweil zwischen 45 und 60 Millionen Pfund kassiert haben.

Als Box-Star kassiert Joshua ebenso durch Werbepartner und Sponsoren reichlich Geld. So arbeitete er unter anderem schon mit Under Armor, Beats, Hugo Boss und Sky Sports zusammen - Millionen-Deals. Das Vermögenmagazin geht bei dem 31-Jährigen von einem Vermögen von rund 75 Millionen Euro aus.

Anthony Joshua: Steckbrief