Mehr als 10 Monate nach seinem letzten Kampf trifft Anthony Joshua im Ring auf Oleksandr Usyk. Hier erfahrt Ihr, wie ihr den Boxkampf live im TV und Livestream sehen könnt.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk, Übertragung: Alle Informationen zur Startzeit und dem Ort

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk findet spät am Samstagabend (25. September) statt. Um 19 Uhr beginnen die Kämpfe im Tottenham Hotspur Stadium vor bis zu 60.000 Zuschauern, der Hauptkampf Joshua vs. Usyk wird nicht viel später als 23 Uhr erwartet.

Die Aufregung beginnt bereits am frühen Donnerstagnachmittag mit der Pressekonferenz um 14 Uhr, genau 24 Stunden später wiegen sich Anthony Joshua und Oleksandr Usyk dann offiziell ein. Joshua kämpft um die Verteidigung seiner Titels im Schwergewicht der IBF, IBO, WBA und WBO.

© getty Anthony Joshua hat zuletzt im Dezember 2020 geboxt.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk, Übertragung: Die Fight Card

Vor dem Hauptkampf stehen noch fünf Vorkämpfe an.

Gewichtsklasse Kampf Cruisergewicht Lawrence Okolie vs. Dilan Prasovic Halbschwergewicht Callum Smith vs. Lenin Castillo Weltergewicht Maxim Prodan vs. Florian Marku Mittelgewicht Christopher Ousley vs. Khasan Baysangurov Leichtgewicht Cambell Hatton vs. Izan Dura Schwergewicht Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk, Übertragung: So seht Ihr den Boxkampf live im TV und Livestream

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk wird nicht im Free-TV übertragen.

DAZN zeigt den Topkampf live und exklusiv in voller Länge. Die Übertragung beginnt bereits um 19 Uhr mit den Vorkämpfen, dort erwarten euch Kommentator Mark Bergmann und Experte Sebastian Hackl. Ab 22.15 Uhr sind die Analysen und Vorberichte zum Hauptkampf zu sehen, zu dem folgende Crew einsteigt:

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Bernd Bönte

Experte: Andreas Selak

Der Streamingdienst zeigt auch schon am Donnerstag und Freitag jeweils um 14 Uhr die Pressekonferenz beziehungsweise das offizielle Einwiegen.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk, Übertragung: Das Head-to-Head

Anthony Joshua hat mit seiner Reichweite von 2,08 Metern einen Vorteil von 10 Zentimetern gegenüber Oleksandr Usyk.