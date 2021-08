Jake Paul vs. Tyron Woodley: Boxkampf heute live im TV und Livestream

YouTube-Star und Boxer Jake Paul trifft in seinem vierten Profikampf auf den MMA-Kämpfer Tyron Woodley. Wir verraten Euch, wann und wo der Kampf stattfindet und wir Ihr ihn im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Jake Paul vs. Tyron Woodley: Datum, Termin, Ort

Bereit für das nächste Spektakel im Boxring? In der Nacht von Sonntag (29. August) auf Montag (30. August) bestreitet YouTube-Star und Influencer Jake Paul seinen vierten Profi-Boxkampf. Dieser wird gegen 2 Uhr in der in der Arena Rocket Mortgage FieldHouse in Cleveland, Ohio, beginnen.

Paul kämpft gegen Tyron Woodley. Für den 39-Jahre alten US-Amerikaner ist es der erste Boxkampf, im Kampfsport ist er aber kein Unbekannter. Der ehemalige UFC-Champion im Weltergewicht hat in der Vergangenheit bereits 27 MMA-Kämpfe bestritten.

Für Jake Paul ist es der vierte Kampf als Profi. Der 24-Jährige bestritt sein Debüt gegen die YouTube-Persönlichkeit "AnEsonGib". In seinem zweiten Kampf schlug er den ehemaligen NBA-Slam-Dunk-Champion Nate Robinson K.o. Das geplante Kampfende erlebte auch Ex-UFC-Kämpfer Ben Askren nicht - auch ihn schlug Paul K.o.

Dieses Schicksal will Woodley nicht teilen. "Ich bin froh, dabei zu sein, aber dabei sein ist nicht alles. Ich will übernehmen. Jake Paul wird so zugerichtet werden, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Danach will er vielleicht nie wieder boxen", sagte Woodley großspurig in der Sendung MMA Hour.

Jake Paul: Seine bisherigen Profi-Kämpfe im Überblick

Datum Gegner S/N 30. Januar 2020 AnEsonGib S 28. November 2020 Nate Robinson S 17. April 2021 Ben Askren S

© getty In seinem letzten Kampf schlug Jake Paul seinen Gegner Ben Askren K.o.

Jake Paul vs. Tyron Woodley: Übertragung im TV und Livestream

In Deutschland wird der Kampf zwischen Jake Paul und Tyron Woodley von keinem Anbieter live im Free-TV oder Pay-TV übertragen.

Live zu sehen ist er nur bei dem digitalen Video-Streaming-Dienst fite.tv - aber leider kostenpflichtig. Wenn Ihr den Kampf live sehen wollt, müsst Ihr Euch ein Pay-Per-View-Paket zum Preis von 19,99 US-Dollar, umgerechnet rund 17,1 Euro, sichern. Mehr Informationen zum Ablauf und die Bezahlung des Pakets gibt es auf der Homepage von fite.tv .

Jake Paul vs. Tyron Woodley: Alle Infos im Überblick

Stadion: Rocket Mortgage FieldHouse

Rocket Mortgage FieldHouse Ort: Cleveland, Ohio

Cleveland, Ohio Datum: 30. August 2021

30. August 2021 Beginn: 2 Uhr (MEZ)

2 Uhr (MEZ) Übertragung: fite.tv

Preis: 19,99 Dollar

© getty Tyron Woodley (r.) war UFC-Champion im Weltergewicht.

Jake Paul vs. Tyron Woodley: Die Kämpfer im Head-to-head-Vergleich