Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua kehrt wieder in den Ring zurück und verteidigt seine Titel gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk. Termin, Datum, Ort, Übertragung im TV und Livestream - zu all diesen Fragen liefern wir Euch die Antworten.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Termin, Datum, Ort, Übertragung im TV und Livestream - alle Informationen zum Boxkampf

Anthony Joshua, Schwergewichtschampion in den Verbänden WBA (Super), IBF, WBO und IBO, kehrt nach zehn Monaten Pause wieder zurück in den Ring und trifft in einem Titelkampf über zwölf Runden auf den bislang noch ungeschlagenen Ukrainer Oleksandr Usyk, der selbst unter anderem Titel im Cruisergewicht und Schwergewicht sammeln konnte und zudem wie Joshua auch Olympiasieger ist.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Termin, Datum, Ort

Der Fight zwischen den beiden Männern findet am Samstag, den 25. September, im Londoner Tottenham Hotspur Stadium in England statt.

Eine detaillierte Fightcard gibt es aktuell (Stand: 20. August) noch nicht. Es ist jedoch bekannt, dass das britische Halbschwergewicht Callum Smith am selben Tag gegen den Dominikaner Lenin Castillo antreten wird.

© getty Anthony Joshua gewann seinen bisher letzten Kampf gegen Kubrat Pulev via Knockout in Runde neun.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Übertragung im TV und Livestream

In Deutschland hat sich DAZN die Übertragungsrechte für den bevorstehenden Kampf zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Usyk gesichert. Der Streamingdienst ist der Ansprechpartner Nummer eins, wenn es um Kampfsport und Boxen geht.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Die beiden Kämpfer im Vergleich

Joshua genießt wie so oft physische Vorteile im Vergleich zu seinem Gegenüber. Der Brite ist um sieben Zentimeter größer als Usyk und hat eine um zehn Zentimeter längere Reichweite.

Von Joshuas 24 Profisiegen endeten nur zwei nicht durch Knockout. Auch Usyk hat eine gute K.o.-Bilanz. 13 seiner 18 Duelle waren noch vor dem Ertönen des letzten Gongs zu Ende.

Nach Joshuas überraschenden ersten Karriereniederlage gegen den Mexikaner Andy Ruiz Jr. im Jahr 2019 folgte wenig später die erfolgreiche Revanche, im Dezember 2020 bezwang Joshua den Bulgaren Kubrat Pulev via Knockout.