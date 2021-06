Jake Paul vs. Tyron Woodley: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Hier erfahrt Ihr alles zum Termin, Ort und der Übertragung im TV und Livestream des Fights zwischen Jake Paul und Tyron Woodley

Jede Menge Boxen live und auf Abruf sehen? Das geht im Gratismonat von DAZN - jetzt sichern!

Der Influencer Jake Paul nimmt es in seinem vierten Profikampf mit dem ehemaligen MMA-Kämpfer Tyron Woodley auf. Für den ehemaligen UFC-Champion Woodley ist es der erste Profikampf.

Alle Infos zum Kampf Influencer vs. ehemaliger UFC-Champ wie Termin, Ort, Datum und Übertragung im TV und Livestream findet Ihr hier.

Jake Paul vs. Tyron Woodley: Datum, Termin, Ort

Jake Paul wird es am 28. August 2021 mit Tyron Woodley aufnehmen. Das gab Paul auf seinem Twitter-Account bekannt.

Wo genau der Kampf stattfinden wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll eine Bekanntgabe aber zeitnah passieren.

© imago images Tyron Woodley bei der UFC.

Jake Paul vs. Tyron Woodley: Wie funktioniert die Übertragung im TV und Livestream?

Wer den Fight zwischen Jake Paul und Tyron Woodley im TV und Livestream übertragen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Wer auf Boxen steht, ist aber in jedem Fall bei DAZN gut aufgehoben. Der Streamingdienst zeigt immer wieder Highlight-Kämpfe aus der Welt des Boxens, so etwa Ritson vs. Ponce am 12. Juni und Munguia vs. Sulecki am 20. Juni. Neben den Hauptkämpfen werden jeweils die Vorkämpfe mitübertragen.

Zudem könnt Ihr auf der Plattform von DAZN auf die Highlights vergangener Kämpfe zugreifen, etwa dem zwischen Devin Haney und Jorge Linares aus der vergangenen Woche oder dem zwischen Canelo und Saunders von Anfang Mai.

Zugriff auf DAZN bekommt Ihr nur als Abonnement, der erste Monat ist als Neukunde allerdings kostenfrei.

Jede Menge Boxen live und auf Abruf sehen? Das geht im Gratismonat von DAZN - jetzt sichern!

Nach Ablauf des Testmonats habt Ihr die Möglichkeit, für wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich Teil der DAZN-Community zu bleiben oder ohne weitere Kosten zu kündigen.

© getty Jake Paul gewann alle seine bisherigen Profikämpfe.

Jake Paul vs. Tyron Woodley: Preisgeld, Vertragsdetails

Beide Kämpfer werden nicht nur für Ruhm und Ehre in den Ring steigen, sondern auch kräftig an dem Fight verdienen.

"Er wird sehr gut bezahlt werden", sagte Woodleys Manager Malki Kawa gegenüber MMAFighting.com. "Es ist einer der besten Deals, die ich abgeschlossen habe. Vor allem für jemanden in seiner Situation. Er bekommt eine große Garantiesumme. Er bekommt Anteile am globalen PPV und wird an vielen Sachen teilnehmen. Er sollte mit mehreren Millionen Dollar den Abend verlassen."

Noch lukrativer wird das Ganze für Woodley, wenn er den Kampf gewinnt. Dann nämlich greift eine Klausel, die sich sein Kontrahent Jake Paul in den Vertrag hat schreiben lassen.

"Jake Pauls Team hat eine automatische Rückkampf-Klausel in den Vertrag schreiben lassen. So viel Angst haben sie vor diesem Kampf. Wenn wir gewinnen und Jake Paul will, müssen wir es nochmal mit ihm machen", so Kawa weiter. "Dann ein Rückkampf, noch mehr Geld und nach zwei Siegen entscheidet er sich, die Handschuhe an den Nagel zu hängen?"

Jake Paul: Seine bisherigen Profi-Kämpfe im Überblick