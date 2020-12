Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev live im TV und Livestream sehen - so funktioniert's

Schwergewichts-Boxweltmeister Anthony Joshua steht bald zum ersten Mal seit seinem legendären zweiten Kampf gegen Andy Ruiz wieder im Ring! Wie Ihr Anthony Joshua gegen Kubrat Pulev live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Joshua vs. Pulev, GGG vs. Szeremeta, Canelo vs. Smith und Garcia vs. Campbell - die anstehenden drei Wochen auf DAZN sind voll mit spektakulären Boxkämpfen! Seid live und exklusiv in voller Länge dabei mit dem kostenlosen Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzenkämpfe im #DAZNfightclub. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev: Datum, Kampfbeginn und Ort

Datum: Samstag, 12. Dezember

Kampfbeginn: 23 Uhr (deutscher Zeit)

Ort: O2 Arena in London

© imago images / Focus Images

Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev: Die Fightcard

Das Thema bei Joshua vs. Pulev ist klar definiert: Power trifft auf Power - drei der Kämpfe finden in der Schwergewichtklasse statt, nur Lawrence Okolie und Krzysztof Glowacki treffen in der Cruisergewichtsklasse aufeinander.

Gewichtsklasse Boxer 1 Boxer 2 Schwergewicht (90,72 kg+) Anthony Joshua Kubrat Pulev WBA(Super)/IBF/WBO/IBO-Weltmeisterschaft Cruisergewicht (bis 90,72 kg) Lawrence Okolie Krzysztof Glowacki Vakante WBO-Weltmeisterschaft Schwergewicht (90,72 kg+) Hughie Fury Mariusz Wach - Schwergewicht (90,72 kg+) Martin Bakole Sergey Kuzmin Vakanter WBC-International-Titel

Joshua vs. Pulev live im TV und Livestream sehen

Der Kampf zwischen Joshua und Pulev am 12. Dezember ist nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN zeigt Joshua vs. Pulev live und exklusiv in voller Länge, beginnend mit den Vorkämpfen ab 19 Uhr. Ab 22.30 Uhr beginnt dort die Vorschau auf den Hauptkampf mit Vorberichten und Analysen.

Das "Netflix des Sports" ist seit dem 1. Dezember in über 200 Ländern und Regionen weltweit verfügbar und setzt in seiner Expansion zu Beginn stark auf spektakuläre Boxkämpfe wie Joshua vs. Pulev. DAZN ist im deutschsprachigen Raum schon seit mehreren Jahren die erste Anlaufstelle für alle Box-Fans und hat unter anderen Joshua vs. Ruiz I & II, Wilder vs. Fury I & II und einige spannende Box-Dokumentationen gezeigt.

Der Streamingdienst zeigt außerdem Fußball aus der Champions League, Europa League und vier der fünf europäischen Top-Fußballligen, US-Sport (NFL, MLB, NHL), WWE, UFC, Darts, Snooker, Schach, Beachvolleyball, Rugby, Wintersport, Motorsport, Radsport, Basketball, die Handball-Champions-League, eSports und vieles mehr!

Das komplette Angebot seht Ihr mit einem Monatsabo für 11,99 Euro oder dem vergleichsweise günstigeren Jahresabo für 119,99 Euro. In jedem Fall könnt Ihr DAZN erstmal einen Monat lang kostenlos testen!

Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev im Head-to-Head-Vergleich

Joshua hat gegen Pulev klare Vorteile durch seine Reichweite und ist zudem acht Jahre jünger als "The Cobra". Pulev hat genau wie AJ erst einen Kampf in seiner Profikarriere verloren, allerdings noch keine Titel gewonnen.