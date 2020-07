Box-Hammer! Mike Tyon gibt offenbar Comeback gegen Roy Jones Jr.

Mike Tyson (54) gibt offenbar sein Comeback im Profiboxen. Das berichtet Kevin Iole von Yahoo Sports, der sich auf mehrere Quellen beruft.

Demnach wird Tyson am 12. September im Dignity Health Sports Park in Carson in Kalifornien sein Comeback gegen den ebenfalls zurückgetreten Ex-Weltmeister Roy Jones Jr. (51) geben wird. Dabei soll es sich um einen Schaukampf handeln, der über acht Runden ausgetragen werden soll.

Andy Foster, Direktor der California State Athletic Commission, bestätigte gegenüber Yahoo Sports, dass Tyson diesen Tag geblockt hat und es kürzlich einen Zoom-Call zwischen ihm, Tyson und Jones gab.

"Das wird keine Situation sein, in der beide versuchen werden, den Kopf des anderen abzuschlagen", sagte Forster. "Sie werden sich im Ring bewegen und die Fans können die beiden Legenden bestaunen."

Mike Tyson heizte Comeback-Gerüchte an

Zuletzt hatte Tyson (50-6) Gerüchte über ein mögliches Comeback immer wieder mit Videos auf Instagram angeheizt, die ihn beim Training zeigten.

Tyson hat seit seiner Niederlage gegen Kevin McBride am 11. Juni 2005 keinen Kampf mehr bestritten, Jones (66-9), Weltmeister in gleich vier Gewichtsklassen, stand zuletzt am 8. Februar 2018 im Ring.