Boxen: Tyson Fury zieht über Konkurrenz im Schwergewicht her: "Allesamt Pfeifen"

Schwergewichtsboxer Tyson Fury hat sich in einem Interview bei ESPN despektierlich über die anderen Stars in seiner Gewichtsklasse geäußert. Der Brite, der im Juni den deutschen Herausforderer Tom Schwarz in Las Vegas in Runde 2 ausgeknockt hatte, ließ dabei kaum ein gutes Haar an Anthony Joshua und Co.

"Nur ein großer Nichtskönner", so fiel Furys Urteil über den früheren Weltmeister Anthony Joshua aus, der seine Gürtel sensationell an Andy Ruiz Jr. hatte abgeben müssen, bevor es zum Showdown gegen Fury kommen konnte. "Er kassiert rechte Hände, als würde es ihm Spaß machen." Er glaube, dass Ruiz auch den Rückkampf am 7. Dezember (live und exklusiv auf DAZN) gewinnen werde.

Auch WBC-Weltmeister Deontay Wilder, mit dem sich Fury im vergangenen Dezember einen unterhaltsamen Kampf geliefert hatte, den die Ringrichter schließlich unentschieden werteten, bekam sein Fett weg. "Er schlägt hart zu. Boxerisch ist er limitiert, aber er macht das mit seiner Power wett."

Boxen - Tyson Furys krasseste Sprüche: "Ich werde sein Herz herausreißen und ihn damit füttern" © getty 1/14 Tyson Fury hat den deutschen Außenseiter Tom Schwarz in Las Vegas vermöbelt - TKO in Runde zwei. Wir erinnern an die krassesten Sprüche des "Gypsy King". Los geht's... © getty 2/14 Über die Niederlage von Joshua gegen Ruiz sagte Fury: "Du bist wie ein Adonis gebaut, hast einen Waschbrettbauch und Muskeln wie Stahl - und dann kommt ein kleiner fetter Kerl an, der alle Snickers' Kaliforniens gegessen hat, und fegt dich weg." © getty 3/14 Vor seinem Kampf gegen Wladimir Klitschko fiel Fury mit bizarren Ansichten auf: "Um ehrlich zu sein, weiß ich, dass Klitschko ein Teufelsanbeter ist. Er verkehrt in größeren Zirkeln und sie machen magische Tricks." © getty 4/14 "Ich bin fett wie ein Schwein - trotzdem wird das reichen, um Dich zu schlagen", sagte er auf einer Pressekonferenz mit nacktem Oberkörper zu seinem Kontrahenten Wladimir Klitschko. © getty 5/14 Auch Wladimirs Bruder Vitali bekam sein Fett weg: "Wenn Sie Vitali in den gleichen Ring stecken wie mich, werde ich ihm sein Herz herausreißen und ihn damit füttern. Ich habe aber eigentlich keinen Appetit, einen alten Mann zu schlagen." © getty 6/14 Ein Gemälde von Furys Sieg über Klitschko hängt in seinem Wohnzimmer - "weil es mich jeden Tag daran erinnert, wie ich Wladimir den Arsch versohlt habe." © getty 7/14 Vor dem Kampf gegen Steve Cunningham promotete er nebenbei seinen Twitter-Account: "Ich frage mich gerade, ob Steves Schuhsohlen vermarktet werden. Ich würde gerne meinen Twitter-Account darauf abdrucken, weil die Sohlen jede Menge Leute sehen würden." © getty 8/14 Sein Blick auf das weibliche Geschlecht ist auch eher konservativ: "Ich glaube, der beste Platz für Frauen ist in der Küche oder auf dem Rücken." © getty 9/14 Auf ein langes Leben hat sich Fury indes auch nicht eingestellt: "Wir leben in einer bösen Welt. Der Teufel ist zurzeit sehr stark und ich glaube das Ende ist nah." © getty 10/14 Fury der Retter? Seiner bescheidenen Meinung nach schon: "Ich bin stark und schnell, ich kann auch unorthodox boxen. Ich habe das komplette Paket. Wie Jesus Christus mein Retter ist, so bin ich der Retter des Schwergewichtsboxens." © getty 11/14 Den Vogel schoss er aber mit einem Interview ab, das er auf Youtube veröffentlichte: "Ich bin der Meinung, dass es in zehn Jahren vollkommen normal sein wird, sexuelle Beziehungen zu seinen Tieren zu haben." © getty 12/14 Wer seinen Ansichten nicht zustimme sei wahrscheinlich "von den Zionisten und Juden, denen alle Banken, Zeitungen und TV-Sender gehören, einer Gehirnwäsche unterzogen worden." © getty 13/14 Mit seinen 2,06 Meter braucht Fury ganz besondere Betten. Und so eines hat er sich gegönnt: "Ich habe ein gigantisches Bett. Es ist das größte Bett, das der Kerl im Laden jemals verkauft hat. Die Queen hat eine ähnliche Matratze - aber nicht so groß." © getty 14/14 Auf einer Pressekonferenz vor dem Fight gegen Deontay Wilder kündigte Fury an: "Ich werde dich ausquetschen wie eine Zitrone und es genießen, dir die Zähne auszuschlagen und dein Gesicht zu demolieren. Meine Frau schlägt härter als du. Fuck yourself."

Dass er selbst gegen Wilder zwei Niederschläge kassiert hatte, erklärte Fury wie folgt: "Mal ehrlich, ich hatte eine lange Pause hinter mir. Ich wurde zum ersten Mal seit Jahren wirklich getroffen. Vielleicht würden mich diese Schläge heute gar nicht mehr beeindrucken."

Am 14. September tritt Fury gegen den Schweden Otto Wallin an, 2020 soll ein Rückkampf gegen Wilder folgen - und dann womöglich der Megafight gegen den Sieger aus "Joshua - Ruiz II". Vor dem Mexikaner hat Fury ebenfalls keinen großen Respekt: "Ein durchschnittlicher Boxer. Schnelle Hände allein reichen nicht. Ich könnte ihn mit einer Hand auf den Rücken gebunden schlagen."

Das Fazit des noch unbesiegten Klitschko-Bezwingers: "Diese Typen sind verglichen mit mir allesamt Pfeifen. Das werde ich ein ums andere Mal beweisen und als der beste Schwergewichtler aller Zeiten in die Geschichte eingehen."