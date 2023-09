Basketball-WM 2023 - Noten zu Deutschland vs. Lettland: Zwei Kampfschweine retten Dennis Schröder und den DBB

Mit Ach und Krach hat sich Deutschland im Viertelfinale der Basketball-WM gegen Lettland mit 81:79 durchgesetzt - obwohl bei Dennis Schröder überhaupt nichts ging. Dafür sprangen zwei Big Men in die Bresche. Die Einzelkritiken zum Spiel.

Hier geht es zum Spielbericht des Viertelfinals Deutschland gegen Lettland. Deutschland - Lettland 81:79 (36:34) Beste Werfer: F. Wagner (16), Obst (13), M. Wagner (12), Thiemann (10) für Deutschland - Zagars (24), Bertans (20), Smits (14) für Lettland Basketball WM 2023 1. Viertel 2. Viertel 3. Viertel 4. Viertel Gesamt Deutschland 13 23 26 19 81 Lettland 16 18 25 20 79 Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos.

© getty Dennis Schröder Stats: 9 Punkte (4/26 FG, 0/8 3P), 4 Assists, 4 Turnover in 30 Minuten Was war nur mit dem Kapitän des DBB los? Gegen die Switch-Defense der Letten ohne Lösungen. Sein Rhythmus wurde völlig gebrochen, in der Folge wollte er es zu oft erzwingen. Dass der Braunschweiger das schlechteste Plus-Minus der Deutschen hatte, war kein Zufall. Es war außerdem sehr verwunderlich, dass der NBA-Star am Ende nur noch Hero Ball spielte, obwohl bei ihm selbst nichts funktionierte. Das hätte Deutschland fast das Halbfinale gekostet Note: 5,5

© getty Andreas Obst Stats: 13 Punkte (5/9 FG, 3/6 3P), 2 Rebounds in 20 Minuten Drei verwandelte Dreier, 13 Punkte, eine klassische Statline für Obst, der aber auch per Drive scorte und sogar einen Fadeaway erfolgreich abschließen konnte. Genau das erwartet man von Obst. Note: 3

© getty Isaac Bonga Stats: 3 Punkte (1/5 FG), 3 Rebounds in 25 Minuten Durfte zunächst starten und war solide in der Defense, fiel aber vor allem durch einige wilde Aktionen im Angriff auf. Im vierten Viertel traf er aber einen sehr wichtigen Eckendreier, der Entlastung brachte. Dennoch mit seiner Länge sehr wichtig, auch wenn er gerade zu Beginn einige Male falsch rotierte. Note: 3,5

© getty Johannes Voigtmann Stats: 3 Punkte (1/3 FG), 7 Rebounds in 21 Minuten Kam mit einem Dreier recht gut in die Partie, hatte aber nach Switches gegen die wuseligen Guards der Letten Probleme. Immerhin war seine Arbeit am Brett stark, dennoch war Voigtmann heute der schwächste Spieler aus dem Big-Men-Quartett. Note: 4,5

© getty Daniel Theis Stats: 9 Punkte (3/6 FG, 3/3 FT), 8 Rebounds in 22 Minuten Die Combo Schröder/Theis fand kaum statt, entsprechend unauffällig war es von Theis, der dafür aber 5 Offensiv-Rebounds abgriff und durch zweite Chancen etwas produzieren konnte. Im Vergleich zu seinen anderen Auftritten bei dieser WM war es dennoch ein deutlicher Rückschritt. Note: 4

© getty Maodo Lô Stats: 6 Punkte (2/5 FG), 1 Rebound, 1 Assist in 17 Minuten Ein Spiel mit Höhen und Tiefen für den Berliner, der durch die Wagner-Rückkehr weniger als Playmaker eingesetzt wurde. Auch er hatte einige Probleme gegen die Switches. Dass sein Stepback-Dreier gleich zweimal geblockt wurde, sieht man auch nicht so häufig. Machte aber defensiv großen Druck auf den Ball und half in der starken Second Unit mit. Note: 3,5

© getty Justus Hollatz Stats: 0 Punkte (0/1 FG), 1 Steal in 4 Minuten Hollatz hatte in der ersten Halbzeit vier gute Minuten, wo er dem deutschen Team großen Druck gegen den Ball gab. Mehr war es nicht, dennoch half er mit, den Rhythmus der Letten im ersten Viertel zu brechen. Note: 3

© getty Franz Wagner Stats: 16 Punkte (5/8 FG, 2/4 3P), 8 Rebounds, 3 Assists in 24 Minuten Ohne Franz Wagner verliert Deutschland dieses Spiel, so weit lehnen wir uns aus dem Fenster! Wagner war der deutsche Cheatcode gegen das Switching der Letten, weil er eben immer größer als seine Gegenspieler war und das mit seiner Beweglichkeit paarte. Sein Run zu Beginn des vierten Viertels war unglaublich wichtig, nachdem er in der ersten Halbzeit nur einen Wurf nahm. Gleichzeitig war es unverständlich, dass Wagner in der Crunchtime kaum noch den Ball berührte. Note: 2

© getty Moritz Wagner Stats: 12 Punkte (3/3 FG, 6/6 FT), 4 Rebounds und 2 Steals in 18 Minuten Das deutsche Kampfschwein! Mit welcher Energie Wagner Spiel für Spiel agiert, ist beeindruckend und war so wichtig in diesem Spiel, als die deutsche Offense stagnierte. Wagner rieb sich unter den Brettern auf, war in den Passwegen, zeigte sich physisch und attackierte im Angriff stets seine Mismatches. Wie er da Bertans abkochte, war ein wichtiges Element im deutschen Spiel. Note: 1,5