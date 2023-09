Deutschland vs. Lettland: Basketball WM 2023 Viertelfinale JETZT im Liveticker

Die deutschen Basketballer treffen heute im Viertelfinale der WM 2023 auf Lettland - auch mit Franz Wagner, der nach seiner Knöchelverletzung wieder spielen kann. SPOX begleitet die Partie im Liveticker.

Basketball WM 2023 1. Viertel 2. Viertel 3. Viertel 4. Viertel Gesamt Deutschland 13 23 - - 36 Lettland 16 18 - - 34

Deutschland vs. Lettland: Basketball WM 2023 JETZT im Liveticker - Deutschland führt knapp zur Pause

20.: Ende 2. Viertel.

19.: Bertans bekommt nach langem Mal wieder etwas Raum und trotz vier Metern Rückstand zur Linie trifft der Scharfschütze eiskalt.

18.: In 13 Minuten Spielzeit ist Dennis Schröder bislang völlig wirkungslos. Alle sechs Zweier und drei Dreier fanden den Weg ins Ziel nicht. Zudem steht er bei zwei Turnovern, eine Halbzeit zum Vergessen.

17.: Zagars trifft von halblinks einen Dreier ins Gesicht des Gegenspielers. Andi Obst kann aber mit einem Catch-and-Shoot-Distanzwurf antworten.

16.: Die Hälfte des Viertels ist schon um und die Letten haben noch keinen Wurf von draußen genommen. Das zeigt auch an, dass die Deutschen nun weiter draußen beginnt. In den letzten zwei Posessions wurde dagegen aber jeweils eine gute Lösung gefunden.

15.: Man erkennt gleich, warum Lettland in diesem Turnier so für die Team-Offense gelobt wird. Deutschland verteidigt etwas höher und so gibt es das Lob-Zuspiel unter den Korb, wo sich der große Lette gegen Schröder durchtankt.

14.: Bonga und Schröder sind beider zurück. Schröder fügt sich gleich mit einem missglückten Dreier ein, aber Mo Wagner sichert sich am Korb den Offensiv-Rebound und bekommt nach dem Foul zwei Freiwürfe.

13.: Deutschland wieder mit einer guten Defense! Das Team ist im zweiten Viertel viel besser drin und spielt auch vorne deutlich inspirierter. Durch zwei Fouls in dieser Posession werden die Letten schon auf drei Team-Fouls hochgezogen. Dann trifft Thiemann den freien Lay-Up nach guter Bewegung.

12.: Moritz Wagner mit dem ersten Höhepunkt! Durch ein Missverständnis der Letten fängt Lô unter dem eigenen Korb ein missglücktes Bertans-Zuspiel. Er gibt schnell nach vorne zu Moritz Wagner, der über rechts nach vorne sprintet und hart in den Ring stopft! Die erste deutsche Führung.

11.: Beginn 2. Viertel.

Deutschland vs. Lettland: Basketball WM 2023 JETZT im Liveticker - DBB-Team mit schwachem Start

10.: Zwischenfazit 1. Viertel: Mit einem knappen Rückstand geht das DBB-Team in die erste kurze Pause. Der Spielstand ist dabei sogar noch schmeichelhaft, weil vorne jeder Erfolg eine Einzelleistung war und kaum gute Kombinationen zu sehen waren. Bei Lettland ist der Dreier bei Bertans zum Start gleich da, dann lassen sie aber auch etwas nach.

10.: Ende 1. Viertel.

9.: Die deutsche Offense findet noch gar nicht rein. Jüngstes Beispiel ist ein zentraler Wurf von Schröder, der zuvor nicht einen Pass gespielt hat.

8.: Bertans ist richtig on fire! Weit links draußen trifft er nach zwei offensiven Rebounds seinen dritten Drei-Punkte-Wurf.

6.: Auch Voigtmann trifft dann aber einen schwierigen Dreier über Bertans. Im Rückwärtsgang begeht Franz Wagner dann das vierte Team-Foul im Viertel. Ab jetzt gibt es für jedes Foul einen Freiwurf für die Letten.

6.: Aus der linken Ecke trifft Bertans eine schweren Dreier ohne Balance. Es ist bereits der zweite erfolgreiche Distanzwurf für den Spezialisten aus der NBA. Gordon Herbert nimmt dann doch die Auszeit.

5.: Lettland ist durch einen 8:0-Lauf zum Start gleich in einer guten Position. Herbert reagiert nicht mit einer Auszeit. Stattdessen bringt er Franz Wagner schnell.

3.: Zagars sieht die Lücke in der Verteidigung und dribbelt über links in die Zone. Er legt die Kugel von unten hoch an den Ring. Theis blockt zwar, doch dabei war die Kugel schon am sinken. Deshalb gibt es den Pfiff wegen Goaltending und die Punkte zählen.

2.: Dann nimmt sich Obst halbrechts den freien Platz durch die Zonenverteidigung eben einfach. Er swisht die Kugel ganz lässig ohne Mühe.

1.: Deutschland gewinnt den Sprungball, doch Rechts am Zonenrand verwirft Schröder den freien Wurf. Auch Bonga ist nach erfolgreichem Rebound-Tip von Theis aus der Zone beim einfachen Wurf nicht zielsicher.

Deutschland vs. Lettland: Basketball WM 2023 JETZT im Liveticker - Start 1. Viertel

1.: Spielbeginn.

Deutschland vs. Lettland: Basketball WM 2023 JETZT im Liveticker - Vor Beginn: Franz Wagner gibt Comeback

Vor Beginn: In der Startelf mit Schröder, Obst, Theis, Voigtmann und Bonga ist der deutsche NBA-Star der Orlando Magic noch nicht dabei. Er soll aber ´as soon as possible´ auf das Parkett.

Vor Beginn: Gute Nachrichten gibt es beim DBB-Team: Franz Wagner ist das erste Mal seit dem Auftakt gegen Japan wieder spielbereit. Somit kann Head-Coach Gordon Herbert aus dem vollen schöpfen.

Vor Beginn: Die Letten sind in diesem Turnier Spiele gegen Favoriten schon gewöhnt: Gegen Frankreich, Kanada und Spanien gab es dabei jeweils einen höheren Rückstand. Gegen Frankreich und Spanien wurde die schlechte Ausgangsposition dann im vierten Viertel noch in einen Sieg umgedreht. Nur gegen Kanada gelang das bei der einzigen Niederlage des Turniers nicht.

Vor Beginn: Blicken wir damit auf Lettland: Der bekannteste lettische Basketballer ist sicherlich Kristaps Porzingis. Der NBA-Star fehlt seiner Nation bei diesem Turnier mit wiederkehrenden Verletzungsproblemen und nach seinem Trade zu den Boston Celtics. Auch auf Dairis Bertans muss das Team von Luca Banchi verzichten.

Vor Beginn: Das letzte Ausrufezeichen gelang der deutschen Nationalmannschaft am Sonntag gegen Slowenien. Dabei ging es um den Gruppensieg in der Zwischenrunde. Nachdem es im ersten Viertel noch gar nicht rund ging und es im ersten Time-Out auch einen Zwischenfall zwischen dem Bundestrainer und Kapitän Dennis Schröder gab, sah es erst schlecht aus. Ab der elften Minute lief es dann aber richtig gut und durch drei High-Scoring-Viertel erzielte das Team sogar erneut 100 Punkte (100:71).

Vor Beginn: Das DBB-Team ist bei dieser WM bislang richtig gut in Form. Kein weiteres Team im Turnier ist wie das Deutsche noch ungeschlagen. Eine Warnung sind aber die Litauer, die ebenfalls in den Gruppenphasen alles gewannen und dann gestern deutlich gegen Serbien ausschieden.

Vor Beginn: Eine knappe Stunde haben wir noch und langsam sickern die ersten Infos durch. Franz Wagner wurde beim Aufwärmen gesichtet, der 22-Jährige wird nach seiner Knöchelverletzung aus dem Auftaktspiel erstmals wieder zur Verfügung stehen. Unklar ist, ob der Magic-Flügelspieler gleich starten wird, aber für ein mögliches Halbfinale ist es enorm wichtig, dass der Youngster in seinen Rhythmus kommt.

Vor Beginn: Deutschland kann heute zum zweiten Mal in seiner Verbandsgeschichte ins Halbfinale einziehen (zuletzt 2002), aber es stehen auch andere Dinge auf dem Spiel. Mit einem Sieg und einer slowenischen Niederlage qualifiziert sich das DBB-Team auch direkt für Olympia im kommenden Jahr. Hier erklären wir, wie das alles funktioniert. Beschwerden bitte an die FIBA, es ist unmöglich, das in einem einzigen Ticker-Eintrag zu erklären.

Vor Beginn: Und sonst so? Sollte Deutschland heute gewinnen, wartet die USA im Halbfinale. Das Team von Head Coach Steve Kerr machte gestern aus Italien Kleinholz und setzte sich mit 100:63 durch. Und auch das zweite Viertelfinale des Tages war etwas überraschend eine deutliche Angelegenheit. Serbien vermöbelte Litauen mit 87:68 und trifft nun auf den Sieger zwischen Slowenien und Kanada.

Vor Beginn: Lettland glänzte im Turnierverlauf auch bereits. Bislang mussten sie lediglich eine Niederlage gegen die kanadische Auswahl einstecken und gewannen unter anderem gegen Frankreich und Brasilien. Hier haben wir die Letten mal etwas genauer unter die Lupe genommen.

Vor Beginn: Das DBB-Team hat bei dieser WM einen echten Lauf: Sie gewannen all ihre fünf Spiele und gelten als ein Favorit auf den Turniersieg. Zuletzt schlug man die Slowenen mit 100:71.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung Deutschland vs. Lettland!

Deutschland vs. Lettland: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Deutschland vs. Lettland

Deutschland vs. Lettland Wettbewerb: FIBA Basketball World Cup 2023

FIBA Basketball World Cup 2023 Runde: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: 06. September 2023

06. September 2023 Uhrzeit: 10.45 Uhr (MEZ)

10.45 Uhr (MEZ) Ort: Mall of Asia Arena (Pasay)

