Deutschland vs. Serbien heute live, Übertragung: Basketball WM Finale im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Basketball-WM steigt heute das große Finale. Für dieses hat sich sensationell Deutschland qualifiziert. Wie Ihr das Spiel um Gold gegen Serbien live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft greift am heutigen Sonntag, 10. September, nach dem Weltmeistertitel. Im Finale in der Mall of Asia Arena in Manila trifft das Team von Bundestrainer Gordon Herbert auf Serbien. Der Tip-Off erfolgt um 14.40 Uhr.

Das DBB-Team ist bei der WM 2023 noch ungeschlagen. Sieben Siege in sieben Spielen lautet die beeindruckende Bilanz. Der am wenigsten zu erwartete Sieg gelang Franz Wagner, Dennis Schröder und Co. im Halbfinale gegen Topfavorit USA.

Jetzt will Deutschland auch den Titel holen. "So eine Möglichkeit gibt es nicht oft, vielleicht nur einmal im Leben. Lasst sie uns nutzen", sagte Herbert. Gegen die Serben, die auch ohne NBA-Superstar Nikola Jokic in Manila bislang begeisterten, könnte die Nationalmannschaft nach EM-Gold 1993, WM-Bronze 2002, EM-Silber 2005 und Bronze bei der EM in Berlin im Vorjahr den bedeutendsten Erfolg ihrer Historie erreichen.

Die vom ehemaligen Bundestrainer Svetislav Pesic trainierten Serben schalteten im zweiten Halbfinale Kanada aus. Mit Pesic gewann Deutschland 1993 übrigens die Europameisterschaft. Bester serbischer Spieler im bisherigen Turnierverlauf war NBA-Profi Bogdan Bogdanovic, der in der Offensive kaum zu halten war.

Termin Team 1 Team 2 Runde So., 10.9., 10.30 Uhr USA Kanada Spiel um Platz 3 So., 10.9., 14.40 Uhr Serbien Deutschland Finale

Das erste WM-Finale mit Beteiligung der deutschen Basketballer läuft live im Free-TV. Das ZDF überträgt dank einer Sublizenz von der Telekom das Endspiel ab 14.15 Uhr. Daniel Pinschower kommentiert das Spiel, ihm zur Seite stehen Moderator Sven Voss und Experte Bastian Doreth. Kostenlos kann das WM-Finale auch im Livestream des ZDF verfolgt werden.

Die Finalpartie der Basketball WM 2023 könnt Ihr am heute auch live und in voller Länge via MagentaSport verfolgen. Der Sender zeigt das Spiel kostenlos im TV sowie im Livestream auf magentasport.de und in der MagentaSport-App.

Ihr könnt das Finale der Basketball-WM 2023 heute nicht live im TV oder im Livestream sehen. SPOX bietet die perfekte Alternative und tickert für Euch das Spiel um Gold ausführlich mit.

Hier geht' zum Liveticker Deutschland - Serbien.

© getty Kann das DBB-Team seine Siegesserie fortsetzen?

