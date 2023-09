DBB Noten zum Halbfinale gegen USA: Andreas Obst und das Spiel seines Lebens

Deutschland steht im Finale der Basketball-WM - und was war das bitte für ein Spiel? Der DBB siegt mit einer Gala, wobei Andi Obst das Spiel seines Lebens macht. Die Noten und Einzelkritiken des DBB-Teams.

Das war der Dennis Schröder, den wir kennen. Sehr dosierter Auftritt, er suchte sich seine Spots besser aus und verteilte hervorragend den Ball. Defensiv auch sehr präsent und am Ende dann eben da, als Deutschland mehr Iso-Ball gegen US-Defense spielen musste. Aus seinem kurzen Jumper resultiertern die letzten deutschen Punkte - und die waren entscheidend.

Das Spiel seines Lebens. Die USA werden vermutlich schlecht von Obst träumen, der nicht nur ballerte, was das Zeug hielt, sondern auch den Ball gegen Druck auf den Boden setzte und dann das richtige Play machte. Dreimal zog er das Foul beim Dreier, purer Wahnsinn. Sein Dagger in der Crunchtime war das Sahnehäubchen. Ein Hoch auf Andi Obst.

Ein Dunk über Jaren Jackson? Ja, solche Aktionen zeigten, dass der DBB keine Angst hatte gegen Team USA. Wagner war wie immer sehr entschlossen, überraschte die US-Boys einige Male mit klugen Cuts und war wie immer eine Waffe in Transition.

Der Vize-Kapitän war offensiv richtig gut, manchmal hätte man sich einen Tick mehr Entschlossenheit gewünscht. Dennoch war sein Zusammenspiel mit Theis in Halbzeit eins ein Problem. Doch auch Voigtmann war nach Switches gegen Anthony Edwards teils völlig chancenlos war. Wer ist das aber nicht?

In der NBA spielte er kaum eine Rolle, heute zeigte Theis noch einmal, dass er mehr als nur mithalten kann. Ackerte unermüdlich, scorte vielfältig mit Floatern, Jumpern, Dreiern oder ganz klassisch. Defensiv auch präsent im Rahmen seiner Möglichkeiten, darunter ein echter Monsterblock gegen Jalen Brunson.

© getty

Maodo Lô

Stats: 0 Punkte und 2 Assists in 7 Minuten

Die USA waren kein gutes Matchup für Lô. Musste kürzer treten. Im vierten Viertel war er in seinen Minuten in Ordnung und hielt den Laden am Laufen, war aber klares Target der USA.

Note: 3,5