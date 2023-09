Nach der Basketball-WM steht im kommenden Jahr mit den Olympischen Spielen in Paris bereits das nächste große Event vor der Tür. Die WM dient dabei auch zur Ermittlung der Teilnehmer an Olympia. Wir erklären, wer sich wie qualifizieren kann.

Vom 12. bis zum 20. August 2024 werden zwölf Teams in Paris um Olympisches Gold im Basketball kämpfen. Diese Mannschaften stehen aber nur zu Teilen bisher fest, auch weil die Basketball-WM ein wichtiger Bestandteil der Qualifikation ist.

Basketball-WM: Diese Teams qualifizieren sich für Olympia

Elf Tickets gibt es insgesamt zu vergeben, da Gastgeber Frankreich automatisch qualifiziert ist. Diese elf Spots setzen sich wie folgt zusammen.

Afrika: ein Team

ein Team Amerika: zwei Teams

zwei Teams Asien: ein Team

ein Team Europa: zwei Teams

zwei Teams Ozeanien: ein Team

ein Team 4 Wild Cards

Die Teilnehmer der verschiedenen Verbände werden über die Weltmeisterschaft vergeben. Heißt, die bestplatzierten Teams aus jedem Kontinentalverband sind dabei.

Basketball-WM: Diese Teams sind für Olympia 2024 qualifiziert

Mit dem Südsudan (Afrika), Japan (Asien), USA, Kanada (Amerika) sowie Australien (Ozeanien) stehen neben dem Gastgeber bereits fünf Vertreter fest, gesucht werden noch die Teilnehmer aus Europa.

Verband Qualifiziert Afrika (1) Südsudan Amerika (2) USA, Kanada Asien (1) Japan Europa (2) noch offen Ozeanien (1) Australien

Die restlichen vier Wild Cards werden in den sogenannten Olympic Qualifying Tournaments vergeben. Dabei wird es an vier verschiedenen Standorten vier Turniere mit insgesamt 24 Mannschaften geben, in denen sich lediglich die vier Sieger für Paris qualifizieren werden.

Die Teilnehmer setzen sich wie folgt zusammen:

Zweitbestes Team aus Afrika bei der WM

Drittbestes Team aus Amerika bei der WM

Zweitbestes Team aus Asien/Ozeanien bei der WM

Die restlichen 16 besten Teams der WM

5 Sieger aus den Pre-Qualifying Tournaments

Basketball: Diese Teams stehen für die Olympia-Qualifikation fest

Qualiweg Qualifiziert Afrika Ägypten Amerika Puerto Rico Asien/Ozeanien Neuseeland Top 16 FIBA World Cup 2023 Spanien, Brasilien, Domikanische Republik, Georgien, Griechenland, Montenegro, Finnland, Philippinen, Libanon, Angola, Mexiko, Elfenbeinküste Pre Qualifier Afrika Kamerun Pre Qualifier Amerika Bahamas Pre Qualifier Asien Bahrain Pre Qualifier Europa Polen, Kroatien

Offen sind nun noch die aktiven Teams bei der Basketball-WM aus Europa. Sie alle haben sich bereits ein Ticket für die Quali-Turniere gesichert, könnten sich aber auch noch über einen der direkten Spots für Olympia qualifizieren. Dabei handelt es sich um folgende sechs Teams:

Deutschland

Italien

Lettland

Litauen

Serbien

Slowenien

© getty Dennis Schröder steht mit der deutschen Mannschaft im Viertelfinale.

Basketball: Wann finden die Qualifikations-Turniere für Olympia statt?

Die vier Turniere werden zwischen dem 2. und 7. Juli ausgetragen. Jede qualifizierte Nation kann sich dabei als Gastgeber bewerben, um ein solches Turnier mit sechs Mannschaften auszurichten. 2021 wurden diese Mini-Turniere in Victoria/Kanada, Split/Kroatien, Kaunas/Litauen sowie Belgrad/Serbien ausgetragen, wobei sich keiner der Gastgeber für die Olympischen Spiele qualifizieren konnte.