Team USA vs. Italien: Basketball WM 2023 Viertelfinale heute im Liveticker

Team USA trifft nach der Niederlage gegen Litauen im Viertelfinale des FIBA Basketball World Cup gegen Italien. SPOX tickert das Duell live mit.

Team USA vs. Italien: Basketball WM 2023 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn Italien hat bisher eine solide WM gespielt, nicht mehr und nicht weniger. Im Vorfeld zählten die Südeuropäer auch zu den Medaillenanwärtern, aber ob das Team auch den USA ein Bein stellen kann? Nach einer durchwachsenen ersten Gruppenphase haben die Italiener beim wichtigen 78:76-Zwischenrundenerfolg gegen Serbien, das mittlerweile nach einem Erfolg gegen Litauer als erster Halbfinalist feststeht, gezeigt, dass sie auch gegen gute Teams bestehen können. Beim letzten Spiel gegen Puerto Rico überzeugte vor allem die italienische Defense und ließ nur 57 Punkte zu.

Vor Beginn: Der Spieler im Fokus ist Paolo Banchero. Der Top-Pick von 2022 beteuerte noch im vergangenen Jahr, dass er für Italien spielen wolle, ein Debüt in der Squadra Azzurra fiel zuvor wegen COVID ins Wasser. Und nun? Läuft Banchero für Team USA auf, was natürlich für jede Menge Unmut in Italien sorgte. Das Wort "Verräter" fiel nicht nur einmal. Mal sehen, wie der Youngster mit diesen Umständen umgehen kann.

Vor Beginn: In jener Arena ist übrigens gerade das erste Viertelfinale zu Ende gegangen. Und das war eine klare Nummer! Serbien walzt über Litauen und steht mal wieder im Halbfinale. Dort wartet dann der Sieger aus der Partie zwischen Slowenien und Kanada.

Vor Beginn: Gespielt wird in der Mall of Asia Arena in Manila auf den Philippinen. Los geht es um 14.40 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen zum FIBA Basketball World Cup 2023! Im zweiten Viertelfinale des Tages trifft Italien auf die USA!

