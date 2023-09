Basketball-WM 2023: DBB-Gegner Lettland im Check: Warum das Team ohne Kristaps Porzingis so gefährlich ist

Deutschland trifft im Viertelfinale des FIBA Basketball World Cup auf Lettland. Das kleine Land aus dem Baltikum muss zwar auf seinen besten Spieler verzichten, schaltete aber dennoch im Turnier schon zwei Giganten des Welt-Basketballs aus.

Eine Feel-Good-Story gibt es eigentlich bei jedem großen Basketball-Turnier. Bei der EuroBasket 2022 waren es die Polen und Finnen, in diesem Jahr ist es Lettland, das gleich bei seiner ersten WM-Teilnahme im Viertelfinale steht - und das ohne ihren NBA-Star Kristaps Porzingis, der sich kurz vor dem Turnier mit Knieproblemen abmelden musste.

Der Big Man, der im Sommer zu den Boston Celtics getradet wurde, weilt dennoch weiter beim Team - ein Indiz dafür, dass es sich bei den Letten um einen verschworenen Haufen handelt. Anders hätte man auch nicht gleich zwei Todesgruppen überstehen können. Während Frankreich und Spanien auf dem Weg nach Hause sind, spielen die Letten weiter um ein Olympia-Ticket oder sogar eine Medaille.

Lettland - Der Star: Davis Bertans

Ohne Porzingis verbleibt ein NBA-Spieler und das ist Bertans, der in den USA nicht mehr als ein Dreierspezialist ist und in möglichen Playoff-Szenarien aufgrund seiner defensiven Defizite kaum spielbar ist. Im Prinzip ist seine Rolle bei den Letten nicht anders. Acht seiner neun Versuche pro Partie sind Dreier, knapp 38 Prozent davon gehen durch die Reuse. Wenn man jemanden am Perimeter nicht frei stehen lassen darf, dann ist es Bertans.