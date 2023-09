Das DBB-Team trifft am Sonntag im Finale der Basketball-WM 2023 auf Serbien. Wer die Partie von Deutschland bei der Weltmeisterschaft live zeigt /überträgt, verraten wir Euch hier.

Am Sonntag, 10. September, spielt Deutschland bei der Basketball-WM um den Titel. Das Finale gegen Serbien in der Mall of Asia Arena in Manila beginnt um 14.40 Uhr.

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos!

Das DBB-Team ist bei der WM 23 das einzig noch ungeschlagene Team. Im Halbfinale setzte sich das Team von Bundestrainer Gordon Herbert sensationell mit 113:111 gegen die USA durch und qualifizierte sich somit erstmalig für ein WM-Finale.

Endspielgegner ist Serbien. Das von Svetislav Pesic trainierte Team schaltete in der Runde der letzten vier mit Kanada den zweiten Topfavoriten aus Nordamerika aus.

Deutschland bei Basketball WM 2023 live im Free-TV: Wer zeigt/ überträgt Finale DBB vs. Serbien im TV und Livestream?

Nach dem Finaleinzug des DBB-Teams wird am Sonntag das erste Spiel der WM 23 auch live im Free-TV übertragen. Das ZDF hat dafür eine Sublizenz von der Telekom erworben. Verantwortlich dafür zeichnet das ZDF. Das "Zweite" beginnt mit der Liveübertragung um 14.15 Uhr mit folgenden Team.

Kommentator: Daniel Pinschower

Daniel Pinschower Moderator: Sven Voss

Sven Voss Experte: Bastian Doreth

Live verfolgen könnt Ihr das Finale auch in einem kostenlosen Livestream des ZDF.

Die Finalpartie der Basketball WM 2023 könnt Ihr am Sonntag auch live und in voller Länge wie gewohnt via MagentaSport verfolgen. Der Sender zeigt das Spiel im TV sowie im kostenlosen Livestream auf magentasport.de und in der MagentaSport-App. Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr.

Deutschland bei Basketball WM 2023: Wer zeigt/ überträgt Finale DBB vs. Serbien im Liveticker?

SPOX begleitet das Finale zwischen Deutschland und Serbien selbstverständlich mit einem ausführlichen Liveticker. Klickt rein und erlebt hautnah, wie sich das DBB-Team präsentiert.

Hier geht' zum Liveticker Deutschland - Serbien.

Deutschland bei Basketball WM 2023 live im Free-TV: Wer zeigt/ überträgt Finale DBB vs. Serbien im TV und Livestream? - Die Infos

Event: Basketball-WM, Finale

Basketball-WM, Finale Spiel: Serbien vs. Deutschland

Serbien vs. Deutschland Datum: 10. September 2023

10. September 2023 Start: 14.40 Uhr

14.40 Uhr Spielort: Mall of Asia Arena, Manila (Philippinen)

Mall of Asia Arena, Manila (Philippinen) Übertragung im TV: MagentaSport, ZDF

Übertragung im Livestream: MagentaSport- App , magentasport.de, zdf.de

App Liveticker: SPOX

