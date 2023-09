Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Finale der Basketball-Weltmeisterschaft auf Serbien. SPOX verrät, wo das Endspiel live im Free-TV und Livestream läuft.

Das DBB-Team steht nach dem historischen 113:111-Sieg über Team USA im Finale der Basketball-Weltmeisterschaft. Im Kampf um die Goldmedaille kriegt es das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am heutigen Sonntag, den 10. September, mit Serbien zu tun. Gespielt wird in der SM Mall of Asia Arena in der philippinischen Hauptstadt Manila. Um 14.40 Uhr deutscher Zeit geht es los.

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos.

Bereits vor Tip-off ist eines sicher: Es ist das beste Abschneiden einer deutschen Mannschaft bei einer Basketball-WM. Im Jahr 2002 konnte man das Turnier als Dritter beenden, nun soll zum ersten Mal der ganz große Sprung gelingen.

DBB-Team, Basketball WM Finale: Wo läuft Deutschland vs. Serbien im Free-TV und Livestream heute live?

MagentaSport hat Euch den ganzen Weg bis ins Finale begleitet und ist auch heute beim wichtigsten Spiel des Turniers natürlich wieder im Einsatz. Der Anbieter der Telekom beginnt bereits um 13.30 Uhr, eine Stunde vor Spielbeginn also, mit der Vorberichterstattung und setzt dafür folgendes Personal ein:

Kommentar: Sebastian Ulrich

Sebastian Ulrich Co-Kommentar: Alexander Frisch

Alexander Frisch Experten: Pascal Roller & Patrick Femerling

Pascal Roller & Patrick Femerling Moderation: Jan Lüdeke

Jan Lüdeke Reporter vor Ort: Benni Zander

Benni Zander Experte vor Ort: Per Günther

Neben MagentaSport ist auch das ZDF für die Übertragung verantwortlich. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt das Duell im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei zdf.de.

DBB-Team, Basketball WM Finale: Wo läuft Deutschland vs. Serbien im Free-TV und Livestream heute live? Das Duell im Liveticker

SPOX darf bei so einem wichtigen Spiel natürlich nicht fehlen. Aus diesem Grund tickern wir das Finale zwischen Deutschland und Serbien live für Euch mit.

DBB-Team, Basketball WM Finale: Wo läuft Deutschland vs. Serbien im Free-TV und Livestream heute live? Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Serbien

Deutschland vs. Serbien Wettbewerb: FIBA Basketball World Cup 2023

FIBA Basketball World Cup 2023 Spielrunde: Finale

Finale Datum: 10. September 2023

10. September 2023 Uhrzeit: 14.40 Uhr (MEZ)

14.40 Uhr (MEZ) Ort: SM Mall of Asia Arena, Manila (Philippinen)

SM Mall of Asia Arena, Manila (Philippinen) TV: MagentaSport, ZDF

Livestream: MagentaSport, zdf.de

Liveticker: SPOX

Deutschlands Weg ins WM-Finale

Runde Gegner Ergebnis 1. Runde Japan (S) 81:63 1. Runde Australien (S) 82:85 1. Runde Finnland (S) 101:75 2. Runde Georgien (S) 100:73 2. Runde Slowenien (S) 100:71 Viertelfinale Lettland (S) 81:79 Halbfinale USA (S) 111:113

