DBB Noten zum Finale gegen Serbien: Dennis Schröder als Killer - Joe Voigtmann der entscheidende Faktor

Deutschland ist Weltmeister! Dennis Schröder brachte es in der Crunchtime nach Hause, bester Spieler der Deutschen war aber einer der Bigs. Die Noten zum Finale.

© getty

Dennis Schröder

Stats: 28 Punkte (9/17 FG), 2 Rebounds und 2 Assists in 34 Minuten

Brauchte eine Weile, um in die Partie zu kommen, wurde in der Folge aber besser, auch wenn die Serben vor allem mit Aleksa Avramovic großen Druck ausübten. Am Ende blieb Schröder dann aber eiskalt. Was war das für ein Move in der Schlussminute gegen Klette Avramovic? Es war nicht perfekt in diesem Spiel, aber in den entscheidenden Momenten lieferte der Kapitän wieder ab.

Note: 1,5