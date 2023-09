Es ist soweit! Deutschland trifft heute im Finale der Basketball-WM 2023 in Manila auf Serbien. Hier könnt Ihr das gesamte Spiel im Liveticker verfolgen.

Finale! Dennis Schröder, Franz Wagner und das DBB-Team treffen im Endspiel der Basketball-WM 2023 auf Serbien um Ausnahmespieler Bogdan Bogdanovic. SPOX tickert das Duell in Manila live mit.

Deutschland vs. Serbien: Basketball WM Finale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Osteuropäer mussten mit Nikola Jokic zwar auf einen der drei besten Spieler des Planeten verzichten, das Team um Bogdan Bogdanovic spielt dennoch auf einem sehr hohen Niveau. Das ist nicht überraschend für alle, die Trainer Svetislav Pesic noch aus dessen Erfolgszeiten beim FC Bayern München kennen.

Vor Beginn: Deutschland triumphierte in einem legendären Halbfinale gegen den Titelfavoriten USA, dabei machte Andi Obst das Spiel seines Lebens. Serbien setzte sich derweil in der Vorschlussrunde recht deutlich gegen Kanada durch.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zu Deutschland vs. Serbien im Finale der Basketball-WM! Das Endspiel wird um 14.40 Uhr in der Mall of Asia Arena in Manila auf den Philippinen angepfiffen.

Deutschland vs. Serbien: Basketball WM Finale heute im TV und Livestream

Das Halbfinale gab es noch nicht im linearen TV zu sehen, doch zum Endspiel ließ sich ZDF die Chance nicht nehmen. Die Übertragung beginnt dort um 14.15 Uhr mit Kommentator Daniel Pinschower, Moderator Sven Voss und Experte Bastian Doreth. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet auch einen kostenfreien Livestream an.

Wer schon vorangegangene Spiele des DBB-Teams bei der laufenden WM verfolgt hat, weiß von MagentaSport. Der Streamingdienst der Telekom überträgt alle Spiele von Gordon Herberts Team live und kostenfrei in Deutschland.

Basketball WM: Der Finaltag im Überblick