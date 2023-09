Bei der Basketball-WM 2023 bestreiten die USA und Kanada heute das Spiel um Platz 3. Wer das Spiel live im TV und im Livestream zeigt / überträgt, zeigen wir Euch hier.

Finaltag bei der Basketball-WM 2023! Bevor Deutschland und Serbien im Finale um den Titel spielen, treffen im Spiel um Platz 3 zwei Nationen aufeinander, die mit mehr gerechnet hätten: die USA und Kanada. Die beiden mit NBA-Stars gespickten Teams waren für viele die beiden Topfavoriten auf das Finale, mussten sich aber beide im Halbfinale geschlagen geben.

Die USA verloren sensationell gegen Deutschland, während sich Kanada Serbien beugen musste. Jetzt geht es ab 10.30 Uhr in der Mall of Asia Arena in Manila nur noch um Bronze. Entscheidend wird sein, welches Team die Enttäuschung über das verpasste Finale am besten wegsteckt und sich noch einmal motivieren kann.

Basketball WM: Der Finaltag im Überblick

Termin Team 1 Team 2 Runde So., 10.9., 10.30 Uhr USA Kanada Spiel um Platz 3 So., 10.9., 14.40 Uhr Serbien Deutschland Finale

Basketball WM Spiel um Platz 3 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt USA vs. Kanada live im TV und Livestream?

Das Spiel um Platz 3 zwischen den USA und Kanada wird heute nicht kostenlos im TV und im Livestream übertragen. Das war im Verlauf der WM nur bei den Spielen der deutschen Mannschaft der Fall.

Der exklusive Rechteinhaber MagentaSport zeigt die Partie zwar live im TV und im Livestream, aber nur für Abonnenten. Die Liveübertragung beginnt um 10.15 Uhr.

Verfolgt werden kann USA vs. Kanada mit gültigem Abo auf dem Bezahlsender der Telekom über einen Receiver sowie im Livestream auf magentasport.de und in der MagentaSport-App.

Telekom-Kunden zahlen für ein MagentaSport-Abonnement monatlich 12,95 Euro (Monatsabo) oder 7,95 Euro (Jahresabo). Für alle Nicht-Kunden beträgt der Preis für ein MagentaSport-Abo 19,95 Euro (Monatsabo) oder 12,95 Euro je Monat (Jahresabo).

Basketball WM Spiel um Platz 3 heute live im Free-TV: Wer zeigt USA vs. Kanada im Liveticker?

Das nordamerikanische Duell zwischen den USA und Kanada kann selbstverständlich auch in einem Liveticker von SPOX verfolgt werden. Dieser wird minütlich aktualisiert, weshalb Ihr immer auf dem aktuellsten Stand des Geschehens seid.

Hier geht's zum Liveticker USA - Kanada.

© getty Jalen Brunson trifft mit den USA im Spiel um Platz 3 auf Kanada.

USA vs. Kanada heute live, Übertragung: Die wichtigsten Infos

Event: Basketball-WM, Spiel um Platz 3.

Basketball-WM, Spiel um Platz 3. Spiel: USA vs. Kanada

USA vs. Kanada Datum: 10. September 2023

10. September 2023 Start: 10.30 Uhr

10.30 Uhr Spielort: Mall of Asia Arena, Manila (Philippinen)

Mall of Asia Arena, Manila (Philippinen) Übertragung im TV: MagentaSport, ZDF

Übertragung im Livestream: MagentaSport- App , magentasport.de, zdf.de

App Liveticker: SPOX

