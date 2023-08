Basketball-WM - Austin Reaves als Star von Team USA: Nicht nur der Lakers-Bonus

Austin Reaves hat sich in der vergangenen Saison bei den Los Angeles Lakers zum Publikumsliebling aufgeschwungen, bei der Basketball-WM in Südostasien setzt sich der Hype für Team USA fort. Nicht zu Unrecht.

Wo auch immer Reaves ist, die Leute folgen ihm und der Hype treibt inzwischen seltsame Blüten. Bei einem Promo-Event kam die Frage auf , ob Reaves denn Single sei, was dieser verneinte. Es folgten "Taylor Swift"-Sprechchöre, als Anlehnung an ein Gerücht von vor ein paar Monaten. Damals war es ein Comedy-Account , der wenige Wochen nach dem Ausscheiden der Lakers aus den Playoffs meldete, dass der Guard in einer Bar in Arkansas mit der Pop-Sängerin gesichtet worden sei.

Wo auch immer Team USA bei einem FIBA-Turnier ist, da sind auch die Fans, welche die NBA-Stars frenetisch empfangen. Das ist auch auf den Philippinen nicht anders, dort, wo Basketball einen so hohen Stellenwert wie in wenigen anderen Ländern genießt. Fast 40.000 Zuschauer wohnten der Partie der Gastgeber gegen die Dominikanische Republik bei - ein Rekord für eine Weltmeisterschaft.

Zusammen mit Tyrese Haliburton und dem ebenfalls groß aufspielenden Paolo Banchero verankert Reaves die Second Unit, die nicht nur wie gesehen beim Testspiel gegen Deutschland die Dynamik des Spiels komplett verändert. Haliburton und Reaves sind stabil und giftig in der Defense, schalten schnell um und finden auch im Halbfeld stets Lösungen.

Inzwischen überwiegen wieder die sportlichen Schlagzeilen. Reaves ist der heimliche Star bei Team USA, auch wenn er bisher in allen Spielen von der Bank kam. So legte der 25-Jährige gegen Griechenland eine 15/5/5-Statline auf, das gelang bei einer Weltmeisterschaft für die Staaten lediglich LeBron James. "Austin spielt immer großartig, das ist nichts Neues", befand Anthony Edwards. "Er ist ein Hooper. Es ist nicht überraschend."

Austins Bruder Spencer, der in der kommenden Saison für Rasta Vechta spielen wird, kommentierte dies so: "Das Unrealistische an dieser Meldung ist, dass Austin eine Bar betreten haben soll." Das Gerücht verbreitete sich dennoch in Windeseile, immer wieder bekommt es Reaves, der eine langjährige Freundin hat, zu hören.

Wirklich getestet wurden die Amerikaner in den Spielen gegen Neuseeland, Griechenland oder Jordanien nicht, dennoch ist es nicht schwer zu argumentieren, dass die USA neben Kanada und mit Abstrichen Deutschland bisher das beste Team in diesem Turnier ist. Reaves hat daran seinen Anteil und inzwischen zweifelt niemand mehr daran, dass er sich diese Nominierung verdient hat.

"Er passt immer in dein Lineup, das ist das Schöne mit Austin", schwärmte Kerr, der dies mit den Golden State Warriors am eigenen Leib erfahren musste. "Er ist physisch, kann werfen und passen, einfach ein toller Basketballspieler, der immer voll da ist. Er verbessert jedes Lineup, mit dem er spielt."

Es war eine der Fragen vor dem Turnier. Wer würde übernehmen, wenn die einfachen Transition-Punkte nicht da sind? Vieles deutete auf Edwards hin, der bisher ebenfalls ein gutes Turnier spielt, doch auch Reaves hat hier ein Wörtchen mitzureden. Der Lakers-Guard ist in den drei Spielen der beste Mann aus Isolations, auch er kann aus dem Nichts für sich selbst kreieren, sei es ein Mitteldistanzwurf oder ein Foul. All das haben wir in den Playoffs zur Genüge bereits gesehen.

© getty

Austin Reaves: Der beste Vertrag in der NBA

So oder so wäre Reaves wohl bei dieser WM dabei gewesen. Hätte es nicht den Anruf von GM Grant Hill gegeben, hätte Reaves womöglich den deutschen Bundesadler getragen. Und man muss kein großer Visionär sein, um sich vorzustellen, wie gut Reaves an die Seite von Dennis Schröder und Franz Wagner gepasst hätte.

Das Pech des DBB ist das Glück der USA, bevor sich in der kommenden Saison die Lakers am Jungen von der Farm erfreuen können. Es wird immer unverständlicher, warum kein Team mit Capspace ernsthaft versuchte, den Restricted Free Agent von den Lakers loszueisen. Stattdessen unterschrieb Reaves für vier Jahre und knapp 54 Millionen Dollar, das Maximum, was L.A. bieten konnte. Schon jetzt ist das eines der, wenn sich sogar DAS beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der NBA.

Zu einem Offer Sheet gehören bekanntlich aber immer zwei Parteien. Reaves pokerte schon im Draft 2021 hoch, als mehrere Teams für ihn einen Zweitrundenpick verwenden wollten, letztlich nahm es der Guard aber in Kauf, nicht gedraftet zu werden, um dann bei den Lakers zu unterschreiben. Und auch zwei Jahre später hatte Reaves keine Absichten, L.A. zu verlassen und entsprechend schenkten sich Teams wie San Antonio oder Houston die Liebesmüh.

Es ist auch nicht so, dass Reaves am Hungertuch nagen würde. Die WM beweist, dass Reaves sich im Weltbasketball einen Namen gemacht hat, das wird sich vermarkten lassen und ihm - wenn er denn möchte - jede Menge Werbe-Dollar einbringen. Reaves ist nicht nur Fanliebling in den USA, auch in Asien sind die Fans wie vernarrt in den schmächtigen, weißen Jungen.

Austin Reaves: Seine Stats für Team USA bei der WM