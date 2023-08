Deutschland vs. Kanada heute live, Übertragung von Finale Supercup 2023: Testspiel DBB-Team heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Basketball-Auswahl ist heute im Finale des Supercups in Hamburg gegen Kanada gefragt. Wie Ihr das Testspiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Erst gestern ging der Supercup in Hamburg los, schon wird er am heutigen Sonntag, den 13. August, wieder beendet. Da am Vorbereitungsturnier für die bevorstehende Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) nur vier Nationen teilnehmen, wird heute in der edel-optics.de Arena also bereits das Finale bestritten.

In diesem kämpft auch die deutsche Nationalmannschaft nach dem gestrigen 107:58-Sieg über China um den Titel. Dafür muss sich das Team von Bundestrainer Gordon Herbert um 18.30 Uhr gegen Kanada durchsetzen, das sein Halbfinale gegen Neuseeland mit 107:76 gewann. Deutschland bestritt erst vor wenigen Tagen ein Testspiel gegen die Kanadier, dieses gewannen Dennis Schröder und Co. mit 86:81.

Supercup 2023: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Runde 12. August 15.30 Uhr Kanada Neuseeland Halbfinale 12. August 18.30 Uhr Deutschland China Halbfinale 13. August 15.30 Uhr Neuseeland China Spiel um Platz 3 13. August 18.30 Uhr Kanada Deutschland Finale

© getty

Deutschland vs. Kanada heute live, Übertragung von Spiel um Platz 3 / Finale Supercup 2023: Testspiel DBB-Team heute live im TV und Livestream

Ihr wollt beim Finalspiel der Deutschen gegen Kanada live mit dabei sein? Dann seid Ihr bei Magenta Sport an der richtigen Adresse. Der Anbieter der Telekom ist einmal mehr für die Übertragung eines Basketballspiels zuständig. Normalerweise ist Magenta Sport mit einem Abonnement, dadurch auch mit Kosten verbunden. Dies trifft auf das heutige Finale jedoch nicht zu, Ihr könnt es gratis live verfolgen.

Um 18.15 Uhr startet die Sendung mit einer kurzen Vorberichterstattung, dafür wird folgendes Personal eingesetzt:

Kommentar: Sebastian Ulrich

Sebastian Ulrich Moderation: Benni Zander

Benni Zander Experte: Per Günther

Das Spiel um Platz 3, in dem Neuseeland und China aufeinandertreffen, ist übrigens ebenfalls bei Magenta Sport zu sehen.

Deutschland vs. Kanada heute live, Übertragung von Spiel um Platz 3 / Finale Supercup 2023: Testspiel DBB-Team heute im Liveticker

Zu guter Letzt mischt auch SPOX beim heutigen Finale mit. Wir beschreiben für Euch das Spielgeschehen in Form eines Livetickers genauestens mit.

Deutschland vs. Kanada heute live, Übertragung von Spiel um Platz 3 / Finale Supercup 2023: Testspiel DBB-Team heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Kanada

Deutschland vs. Kanada Wettbewerb: Supercup 2023

Supercup 2023 Spielrunde: Finale

Finale Datum: 13. August 2023

13. August 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: edel-optics.de Arena, Hamburg

edel-optics.de Arena, Hamburg Übertragung: Magenta Sport

Liveticker: SPOX

Deutschland: Der DBB-Fahrplan bis zur WM