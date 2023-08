Das DBB-Team bestreitet heute gegen China das nächste Vorbereitungsspiel für die WM. Hier könnt Ihr das Spiel live mitverfolgen.

Deutschlands nächster Gegner in der Vorbereitungsphase für die bevorstehende WM ist China. SPOX tickert das Duell beim Supercup in Hamburg live mit.

Deutschland vs. China, Supercup 2023: Testspiel des DBB-Teams heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Vor der WM in Japan, Indonesien und den Philippinen am 25. August ist das DBB-Team noch in einigen Testspielen gefragt. Das heutige Duell gegen China ist bereits der dritte Test nach den Siegen über Schweden und Kanada. Mit einem heutigen Sieg würden Dennis Schröder und Co. morgen im Finale auf den Sieger von Kanada vs. Neuseeland treffen.

Vor Beginn: Der Tip-Off erfolgt um 18.30 Uhr, gespielt wird in der edel-optics.de Arena in Hamburg.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Halbfinale beim Supercup zwischen Deutschland und China.

Deutschland vs. China, Supercup 2023: Testspiel des DBB-Teams heute im TV und Livestream

Das Testspiel ist heute kostenlos bei Magenta Sport zu sehen. Dort geht um 20.05 Uhr die Übertragung mit Benni Zander als Moderator und Sebastian Ulrich als Kommentator los. Als Experte fungiert Per Günther.

