Basketball-WM: Magenta gibt TV-Team bekannt - DBB-Legende und DAZN-Moderator dabei

Am 25. August beginnt die Basketball-WM in Japan, den Philippinen und Indonesien. Ein deutscher Rekordnationalspieler wird die Weltmeisterschaft als TV-Experte begleiten und Moderator Jan Lüdeke bekommt prominente Unterstützung.

Patrick Femerling (221 Länderspiele) wird das DBB-Team zur Weltmeisterschaft nach Asien begleiten und als TV-Experte fungieren.

Neben ihm werden auch Ex-Nationalspieler Per Günther und Alexander Vogel, der Sportliche Leiter der MLP Academics, als Experten zur Verfügung stehen. Zudem ist nun bekannt, dass Alexander Schlüter (bekannt von seiner Tätigkeit bei DAZN) als Moderator an den Start gehen wird. Neben ihm wird Jan Lüdeke im Münchner Studio moderieren.

Die deutschen Basketballer testen zur Vorbereitung auf die WM 2023 zuvor noch in zwei Testspielen und einem Turnier. Der erste Test wird am 5. August gegen Schweden sein. Ausgetragen wird die Partie in Bonn.

© getty

DBB, Basketball-WM: Supercup in Hamburg

Die letzte Generalprobe vor der WM findet am 12. und 13. August beim Supercup in Hamburg statt. Dort werden mit Neuseeland, China und Kanada drei weitere ambitionierte WM-Teams an einem Vorbereitungsturnier teilnehmen. Die Deutschen treffen dabei am Samstag (12. August) auf das chinesische Team.

Die deutsche Nationalmannschaft um Kapitän Dennis Schröder bekommt es bei der WM in Gruppe E mit Finnland, Australien und Japan zu tun. Nach dem erfolgreichen Abschneiden bei der Heim-EM im vergangenen Jahr (dritter Platz) ist die Begeisterung für das DBB-Team hierzulande so groß wie lange nicht mehr.

© getty

Alle 92 WM-Spiele werden live bei MagentaSport und auf MagentaTV laufen.

DBB, Basketball-WM: Die letzten WM-Sieger

Jahr Sieger 2019 Spanien 2014 USA 2010 USA 2006 Spanien 2002 Jugoslawien