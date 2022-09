Deutschland spielt am Freitag gegen Spanien um den Einzug ins Finale der Basketball-EM. Wer das Halbfinale im TV und Livestream zeigt, verraten wir Euch hier.

Das Spätsommermärchen mit den deutschen Basketballern in der Hauptrolle geht in die nächste Runde! Am Dienstagabend setzte das DBB-Team in Berlin seinen Erfolgslauf der bei der EM 2022 fort. Nach einer vor allem in der zweiten Halbzeit überragenden Leistung besiegte das Team von Bundestrainer Gordon Herbert Favorit Griechenland um NBA-Star Giannis Antetokounmpo mit 107:96.

Das Märchen soll noch weiter geschrieben werden. Am Freitag sind Kapitän Dennis Schröder & Co. wieder im Einsatz. Im Halbfinale geht es wieder in der Mercedes-Benz Arena um den Finaleinzug. Das Spiel gegen Spanien wird um 20.30 Uhr beginnen.

Wer zeigt / überträgt Halbfinale bei der Basketball-EM Deutschland vs. Spanien live im TV und Livestream?

Am vergangenen Dienstag gab es eine TV-Premiere. Das Viertelfinale Deutschland vs. Griechenland wurde von RTL live im Free-TV übertragen. Es war die erste Live-Übertragung eines Spiels der EM 2022 im frei empfangbaren Fernsehen. Ob der Privatsender auch das Halbfinale Deutschland vs. Spanien live zeigt, steht noch nicht fest.

Live kann das Halbfinale des DBB-Teams auf jeden Fall verfolgt werden. Magenta Sport zeigt das Spiel, wie bereits zuvor alle Spiele der deutschen Basketballer im bisherigen Turnierverlauf, kostenlos für alle.

Kunden von MagentaSport können es am heimischen TV und im Livestream auf dem Endgerät Ihrer Wahl verfolgen. Alle anderen können den kostenlosen Livestream am PC und ebenfalls auf verschieden Endgeräten nach dem Download der MagentaSport-App abrufen.

Begegnung: Deutschland - Spanien

Deutschland - Spanien Wettbewerb: EuroBasket 2022

EuroBasket 2022 Spieltag: Halbfinale

Halbfinale Datum: 16. September 2022

16. September 2022 Beginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Mercedes-Benz Arena, Berlin

Mercedes-Benz Arena, Berlin Übertragung: Magenta Sport

Liveticker: SPOX

Basketball-EM: Das Viertelfinale im Überblick

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Ergebnis Di., 13. September 17.15 Uhr Spanien Finnland Mercedes-Benz Arena, Berlin 100:90 Di., 13. September 20.30 Uhr Deutschland Griechenland Mercedes-Benz Arena, Berlin 107:96 Mi., 14. September 17.15 Uhr Frankreich Italien Mercedes-Benz Arena, Berlin Mi., 14. September 20.30 Uhr Slowenien Polen Mercedes-Benz Arena, Berlin

© getty Dennis Schröder führte Deutschland ins Halbfinale der Basketball-EM.

