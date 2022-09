Heute ist der letzte Gruppenspieltag bei der Basketball-Europameisterschaft 2022. Zahlreiche Teams stehen bereits als Achtelfinalteilnehmer fest, andere kämpfen noch um das Ticket. SPOX liefert Euch trotzdem schon den Spielplan für die K.o.-Runde und behandelt dabei folgende Punkte: Spiele, Turnierbaum, Ansetzungen und Termine.

Mit 106:71 setzte sich die deutsche Basketball-Nationalmannschaft im gestrigen fünften und letzten Spiel der Gruppe B bei der EuroBasket 2022 gegen Ungarn durch. An der Endtabelle hatte der höchste deutsche EM-Sieg jedoch keinen Einfluss mehr, schon davor war klar, dass das DBB-Team die Gruppenphase als Zweiter beenden und somit auf jeden Fall im Achtelfinale mit dabei sein wird. Zu klären gab es nur: gegen wen? Auch diese Frage blieb nicht lange unbeantwortet, Montenegro bezwang in seinem finalen Gruppenspiel Georgien mit 81:73, sicherte sich damit Platz drei in der Gruppe A und trifft auf Deutschland.

EM 2022: Die Tabelle der Gruppe B nach der Gruppenphase

Platz Team Spiele Siege Niederlagen Punkte 1 Slowenien 5 4 1 9 2 Deutschland 5 4 1 9 3 Frankreich 5 3 2 8 4 Litauen 5 2 3 7 5 Bosnien und Herzegowina 5 2 3 7 6 Ungarn 5 0 5 5

Basketball-EM, Spielplan der K.o.-Runde: Spiele, Turnierbaum, Ansetzungen, Termine

Deutschland kriegt es im Achtelfinale also mit Montenegro zu tun. Die Begegnung findet - wie alle Spiele der K.o.-Runde - in der Berliner Mercedes-Benz Arena statt. Am Samstag, den 10. September, geht sie um 18 Uhr los. Am selben Tag davor stehen noch die Partien Türkei vs. Frankreich (12.00 Uhr) und Slowenien vs. Belgien (14.45 Uhr) an. Auf das Deutschland-Spiel folgt um 20.45 Uhr noch das zwischen Spanien und Litauen.

Noch stehen jedoch nicht alle Achtelfinalteilnehmer fest, da zwei Gruppen - die Gruppe C in Mailand und die Gruppe D in Prag - heute noch ihren letzten Spieltag absolvieren. Eine Hälfte der Achtelfinalpaarungen ist also noch nicht bekannt. Diese zweite Hälfte bestreitet ihre Achtelfinalspiele am 11. September.

Nach dieser Runde geht es dann am 13. und am 14. September weiter mit dem Viertelfinale, die Halbfinalbegegnungen sind für den 16. September geplant. Das große Finale um die Europameisterschaft 2022 wird schließlich am Sonntag (18. September) um 17.15 Uhr ausgetragen.

Achtelfinale:

Datum Uhrzeit Team A Team B Ort Sa., 10. September 12.00 Uhr Türkei Frankreich Berlin Sa., 10. September 14.45 Uhr Slowenien Belgien Berlin Sa., 10. September 18.00 Uhr Deutschland Montenegro Berlin Sa., 10. September 20.45 Uhr Spanien Litauen Berlin So., 11. September Erster Gruppe C Vierter Gruppe D Berlin So., 11. September Zweiter Gruppe D Dritter Gruppe C Berlin So., 11. September Zweiter Gruppe C Dritter Gruppe D Berlin So., 11. September Erster Gruppe D Vierter Gruppe C Berlin

Viertelfinale:

Datum Uhrzeit Team A Team B Ort Di., 13. September Sieger Deutschland/Montenegro Sieger Erster Gruppe C/Vierter Gruppe D Berlin Di., 13. September Sieger Spanien/Litauen Sieger Zweiter Gruppe D/Dritter Gruppe C Berlin Mi., 14. September Sieger Slowenien/Belgien Sieger Zweiter Gruppe C/Dritter Gruppe D Berlin Mi., 14. September Sieger Türkei/Frankreich Sieger Erster Gruppe D/Vierter Gruppe C Berlin

© getty Luka Doncic und Slowenien stehen im Achtelfinale der EuroBasket 2022.

Halbfinale:

Datum Uhrzeit Team A Team B Ort Fr., 16. September Sieger Viertelfinale 1 Sieger Viertelfinale 2 Berlin Fr., 16. September Sieger Viertelfinale 3 Sieger Viertelfinale 4 Berlin

Finale:

Datum Uhrzeit Team A Team B Ort So., 18. September 17.15 Uhr Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 Berlin

Basketball-EM: Übertragung im TV und Livestream

Alle Spiele der EuroBasket live bei MagentaSport!

Im Vergleich zur Gruppenphase ändert sich auch ab der K.o.-Runde, was die Übertragung betrifft, nichts. Magenta Sport bietet weiterhin jedes einzelne Spiel an, wobei die Spiele der deutschen Nationalmannschaft weiterhin gratis sind, während für den Rest ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt wird.

Dieses kostet 4,95 Euro (Jahresabo) oder 9,95 Euro pro Monat (Monatsabo), wenn Ihr Kunden bei der Telekom seid. Ansonsten müssen Nicht-Kunden für das Jahresabo 9,95 Euro und für das Monatsabo 16,95 Euro je Monat hinblättern.

Basketball-EM: Die heutigen Gruppenspiele im Überblick

Zwölf Mannschaften sind heute noch im Rahmen der Gruppenphase im Einsatz, darunter auch Titelfavorit Serbien, der mit vier Siegen aus vier Spielen bereits das Achtelfinalticket fix in der Tasche hat.