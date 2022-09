Wer zeigt / überträgt Finale der Basketball-EM Spanien vs. Frankreich live im TV und Livestream?

Die Basketball-Europameisterschaft 2022 erwartet ihren Höhepunkt: Das große Finale in Berlin. Doch welcher Anbieter zeigt / überträgt das EuroBasket-Endspiel eigentlich live im TV und Livestream? SPOX hat die Antworten.

Die EuroBasket 2022 wird zweifellos als eines der überragendsten Basketballturniere in die Sportgeschichte eingehen. Nicht nur ist es einer der ersten Wettbewerbe auf europäischer Bühne, an dem wohl alle großen NBA-Stars teilgenommen haben, auch mussten sich eben jene Favoriten überraschend früh vom Geschehen in Berlin verabschieden.

Für Luka Doncic' Slowenen und Giannis Antetokounmpos Griechen war im Viertelfinale Schluss. Das von vielen als Hauptfavorit ausgerufene Serbien um den amtierenden NBA-MVP Nikola Jokic war sogar bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Aber ausgerechnet das DBB-Team, dem von vielen noch ein frühes Ausscheiden prophezeit wurde, gelang ein überwältigender Erfolg nach dem anderen.

Zwar reichte es letztendlich nicht für den Einzug ins Finale, da das Team von Trainer Gordon Herbert knapp an Weltmeister Spanien scheiterte (91:96), aber gewiss für einen Auftritt, der eine Euphorie für den Sport Basketball auslöste, die es so wohl nur während der Nowitzki-Ära gegeben hat. Im Endspiel der EuroBasket stehen sich nun die Nationalmannschaften Frankreich und Spaniens gegenüber.

Netzreaktionen zum DBB-Wahnsinn: "Fußball ist König, Basketball ist KING" © getty 1/21 Deutschland steht im Halbfinale der EuroBasket. Wer hätte das kommen sehen? Entsprechend groß ist der Hype um das Team. Wir haben die besten Reaktionen aus dem Netz zusammengefasst. © getty 2/21 Bastian Doreth (deutscher Nationalspieler) © getty 3/21 Dirk Nowitzki (Basketball-Legende) © getty 4/21 Frank Buschmann (Kommentator) © getty 5/21 Alexandra Ndolo (Fechterin) © getty 6/21 © getty 7/21 © getty 8/21 © getty 9/21 © getty 10/21 Jan Jagla (ehemaliger Nationalspieler) © getty 11/21 © getty 12/21 © getty 13/21 © getty 14/21 © getty 15/21 © getty 16/21 © getty 17/21 Marc Stein (Substack) © getty 18/21 © getty 19/21 © getty 20/21 © getty 21/21

Wer zeigt / überträgt Finale der Basketball-EM Spanien vs. Frankreich live im TV und Livestream?

Die exklusiven Übertragungsrechte aller Spiele der Basketball-Europameisterschaft 2022 liegen in den Händen des Streamingdienstes MagentaSport. Wer also auf Nummer sicher gehen will, schnappt sich noch rechtzeitig das Abonnement der Telekom-Tochter.

Darüber hinaus ist es jedoch auch denkbar, dass ein Sender des linearen Fernsehens eine Sublizenz abgreift. Bereits in den vergangenen Runden hatte sich Privatsender RTL die Übertragungsrechte der Deutschland-Spiele gesichert. Verbindliche Zusagen hat es in dieser Hinsicht jedoch noch nicht gegeben. Sobald neue Informationen hinzukommen, werden wir diesen Artikel auf den neuesten Stand bringen.

Wer zeigt / überträgt Finale der Basketball-EM Spanien vs. Frankreich im Livestream?

Um das Spiel also im Stream via Internet verfolgen zu können, müsst Ihr in Besitz einer Magenta-Sport-Mitgliedschaft sein. Diese umfasst, neben allen Spielen der laufenden Basketball-Europameisterschaft, auch alle Spiele der 3. Liga, der ersten Frauenbundesliga, der Eishockey- und der Basketball Bundesliga, sowie vielem mehr. Weitere Infos findet Ihr über diesen Link.

Wie viel Euch allerdings das entsprechende Abonnement kostet, hängt von zwei Faktoren ab: Zum einen der gewünschten Vertragslaufzeit und zum anderen der Frage, ob Ihr bereits Kundinnen oder Kunden der Telekom seid. Der folgenden Tabelle könnt Ihr entnehmen, wie viel Ihr bezahlen müsstet.

Laufzeit / Telekom-Vertrag? Ja Nein 1 Monat 9,95€ 16,95€ 12 Monate 4,95€ 9,95€

Wer zeigt / überträgt Finale der Basketball-EM Spanien vs. Frankreich live im TV?

Nach aktuellem Stand der Dinge wird es keine Übertragung im TV geben.

Wer zeigt / überträgt Finale der Basketball-EM Spanien vs. Frankreich live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Ihr wollt das Finale der EuroBasket live verfolgen, dafür aber nichts bezahlen? Dann haben wir hier die Lösung für Euch: Unseren hauseigenen Liveticker. Hier liefern wir Euch Updates zum Spielgeschehen im Minutentakt, sodass Euch garantiert nichts entgeht.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht am Sonntag

Wer zeigt / überträgt Finale der Basketball-EM Spanien vs. Frankreich live im TV und Livestream? - Alle Infos zum Endspiel

Wettbewerb: EuroBasket 2022

EuroBasket 2022 Spielrunde: Finale

Finale Datum: Sonntag, 18. September

Sonntag, 18. September Tip-Off: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Mercedes-Benz-Arena in Berlin

Wer zeigt / überträgt Finale der Basketball-EM Spanien vs. Frankreich live im TV und Livestream? - Die letzten Sieger