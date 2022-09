Basketball-EM 2022: Alle Infos zur EuroBasket im Liveblog

Vom 1. bis zum 18. September findet die Basketball-Europameisterschaft 2022 in Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien statt. In unserem Liveblog bekommt Ihr alle aktuellen Informationen.

Samstag, 03.09., 8.40 Uhr: Deutschland hat sein EM-Auftaktspiel überraschend mit 76:63 gegen Frankreich gewonnen. Am Samstag steht in Köln die zweite Partie gegen Bosnien und Herzegowina auf dem Programm (14.30 Uhr im LIVETICKER). Bereits am Sonntag muss die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert gegen Litauen ran (14.30 Uhr), ehe am Dienstag der Kracher gegen Slowenien steigt (20.30 Uhr). Zum Abschluss der Vorrunde trifft das DBB-Team am Mittwoch (20.30 Uhr) auf Ungarn.

Basketball-EM: Spielplan am Samstag