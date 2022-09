Basketball-EM: Auf wen trifft Deutschland im Achtelfinale? Mögliche Gegner, Gruppen, Konstellationen

Im letzten Gruppenspiel der Basketball-Europameisterschaft muss Deutschland noch gegen Ungarn ran. SPOX zeigt, auf wen die Nationalmannschaft im Achtelfinale treffen könnte.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt in der Gruppenphase in der Gruppe B. Das bedeutet, dass sie im Achtelfinale auf die Gruppe A treffen wird. Dort spielen Belgien, Bulgarien, Georgien, Montenegro, Spanien sowie die Türkei ums Weiterkommen in die K.o.-Runde.

Vier von sechs Teams jeder Gruppe kommen in die nächste Runde. Die Achtelfinal-Paarungen werden dabei über Kreuz gefunden. Der Gruppenerste aus Gruppe A trifft auf den Gruppenvierten aus Gruppe B. Der Gruppenzweite aus Gruppe A bekommt den Gruppendritten aus Gruppe B und so weiter. Alle Achtelfinals zwischen diesen beiden Gruppen finden am 10. September statt.

Basketball-EM: Mögliche Platzierungen für Deutschland

Derzeit liegt das DBB-Team zusammen mit Slowenien und Frankreich bei drei Siegen aus vier Spielen. Den Dreiervergleich gewinnt Deutschland und liegt deshalb auf dem ersten Platz. Einen Direktvergleich mit Slowenien würde man aber verlieren. Deutschland bleibt also Gruppenerster, wenn sie gegen Ungarn gewinnen und Frankreich im direkten Duell mit Slowenien siegt.

Gewinnt der amtierende Europameister Slowenien gegen Frankreich, kann Deutschland nur noch Gruppenzweiter werden. Im Falle eines eigenen Sieges würde man den Direktvergleich mit Slowenien verlieren. Im Falle einer Niederlage dominiert man gegen Frankreich und auch Bosnien, sollten die ein drittes Mal punkten.

Gewinnt Frankreich, Deutschland verliert dann aber das Spiel, würde die DBB-Auswahl durch den Direktvergleich mit Slowenien als Dritter aus der Gruppenphase gehen. Ein niedrigerer Platz ist nicht möglich. Deutschland trifft also in keinem Fall auf den Sieger der Gruppe A. Der Gewinner wird zwischen Spanien und der Türkei im finalen Gruppenspiel (07.09., 15:30 Uhr) ausgemacht.

Basketball-EM: Tabelle der Gruppe A vor dem 5. Spieltag

Platzierung Team Spiele Siege Niederlagen Punkte 1. Spanien 4 3 1 7 2. Türkei 4 3 1 7 3. Montenegro 4 2 2 6 4. Belgien 4 2 2 6 5. Bulgarien 4 1 3 5 6. Georgien 4 1 3 5

Mögliche Gegner als Gruppendritter: Belgien, Spanien, Türkei

Verliert die Türkei das Spitzenduell der Gruppe A, sind sie in jedem Fall Zweiter und wären damit Deutschlands Gegner im Falle des eigenen dritten Platzes. Verliert Spanien, kommt es auf die beiden anderen Ergebnisse an, ob sie den zweiten Platz halten könnten. Bei einer Niederlage von Belgien gegen Bulgarien ist Spanien Zweiter, da man den Direktvergleich gegen Montenegro gewann.

Gewinnt Belgien und auch Montenegro siegt gegen Georgien, so kommt es zum Dreiervergleich, bei dem jeder ein Match gewann - den würde Spanien gewinnen, da man innerhalb des Vergleichs eine Korbquote von +7 hat und damit vor Belgien (+4) und Montenegro (-11) liegt. Gewinnt jedoch Belgien, Montenegro aber verliert, kommt es zum Direktvergleich zwischen Spanien und Belgien, den die Belgier gewannen. Sie wären also Deutschlands Gruppengegner.

Mögliche Gegner als Gruppenzweiter: Belgien, Bulgarien, Georgien, Montenegro, Spanien

Wird Deutschland Zweiter, wartet der Gruppendritte auf sie. Das könnte Spanien werden (Niederlage Spanien, Sieg Belgien, Niederlage Montenegro), im Falle der Siege von Belgien und Montenegro wären die Belgier Dritter. Siegt Montenegro aber Belgien nicht, wäre Montenegro auf dem dritten Platz.

Gewinnen sowohl Bulgarien (gegen Belgien) als auch Georgien (gegen Montenegro) ihre Spiele, kommt es zum Vierervergleich. Innerhalb dieses Vergleichs gewannen in diesem Szenario Montenegro und Bulgarien jeweils zwei Mal und ziehen damit in die K.o.-Runde ein. Dabei liegt Montenegro mit einer Korbquote von +16 vor Bulgarien mit -5. Da Bulgarien in diesem Szenario gewinnt und Montenegro verliert, müsste der Unterschied sich also auf mehr als 21 Zähler berufen, damit Bulgarien Dritter würde.

© getty Dennis Schröder kann mit Deutschland die Gruppe B der EuroBasket gewinnen.

Mögliche Gegner als Gruppenerster: Belgien, Bulgarien, Georgien, Montenegro

Gewinnt Deutschland die eigene Gruppe B, geht es gegen den Vierten der Gruppe A. Wie bereits erklärt könnte das Bulgarien oder auf verschiedene Arten Montenegro werden.

Gewinnt nur eine der derzeit niedriger platzierten Nationen (Bulgarien und Georgien) ihr Spiel, so würden sie mit ihrem jeweiligen Gegner gleich ziehen und hätten dann den direkten Vergleich für sich entschieden.

Basketball-EM: Tabelle der Gruppe B vor dem 5. Spieltag