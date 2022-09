Frankreich und Polen duellieren sich in Berlin um das Ticket zum Finale der Basketball-EM. Wer löst es? Das erste Halbfinale des Turniers im Liveticker.

Noch bevor die deutsche Basketballnationalmannschaft heute im EM-Halbfinale auf Spanien trifft, kennt sie ihren potentiellen Finalgegner. Die Runde der letzten Vier messen sich Frankreich und Polen. SPOX begleitet die Partie im Liveticker.

Basketball-EM - Frankreich vs. Polen: Halbfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im anderen Halbfinale, das auch noch am heutigen Freitag ansteht und um 20.30 Uhr beginnt, stehen sich Deutschland und Spanien gegenüber. Das Endspiel ist für den Sonntag angesetzt (20.30 Uhr).

Vor Beginn: Jetzt wird es bei der Basketball-EM so richtig ernst. Das Halbfinale steht an, los geht es dabei mit dem Schlagabtausch zwischen Frankreich und Polen. Der Startschuss in der Berliner Mercedes-Benz-Arena fällt um 17.15 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

Basketball-EM - Frankreich vs. Polen: Halbfinale heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Polen und Frankreich zeigt MagentaSport heute exklusiv. Die Übertragung im Pay-TV und kostenpflichtigen Livestream startet um 16.45 Uhr. Auf magentasport.de oder mit der MagentaSport-App könnt Ihr die Halbfinals der EuroBasket via Stream verfolgen.

Um die Begegnung zwischen Polen und Frankreich zu sehen, benötigt Ihr ein MagentaSport-Abo. Das kostet für Telekom-Kunden im Jahres-Abo 4,95 Euro pro Monat, als Nicht-Kunden zahlt Ihr hingegen 9,95 Euro. Für das Monats-Abonnement bei MagentaSport zahlt Ihr als Telekom-Kunden 9,95 Euro, für Nicht-Kunden schlägt das Monats-Abo dagegen mit 16,95 Euro zur Buche.

Basketball-EM - Deutschland vs. Spanien: Die Termine der EuroBasket

Gruppenphase: 1. bis 8. September

1. bis 8. September Achtelfinale: 10. und 11. September

10. und 11. September Viertelfinale: 13. und 14. September

13. und 14. September Halbfinale: 16. September

16. September Finale: 18. September

Basketball-EM: Die Paarungen im Halbfinale