Die Basketball-Europameisterschaft 2022 wird heute eröffnet, die deutsche Nationalmannschaft ist ebenfalls bereits im Einsatz. Vor dem Vorrundenduell mit Frankreich wird jedoch zuerst Deutschlands größte Basketballlegende Dirk Nowitzki verabschiedet. SPOX beschreibt für Euch den Ablauf der Zeremonie vor dem Turnierauftakt.

Endlich geht sie los, die Basketball-Europameisterschaft 2022. Die 41. Austragung des prestigeträchtigsten Turniers des Kontinents findet in diesem Jahr in vier Ländern statt. Dabei spielen die 24 Mannschaften, die auf vier Sechser-Gruppen aufgeteilt wurden, ihre Gruppenphase in der ein- und derselben Halle: die Gruppe A spielt in Tiflis (Georgien), die Gruppe B in Köln (Deutschland), die Gruppe C in Mailand (Italien) und die Gruppe D in Prag (Tschechien).

Erst danach, also mitBeginn der K.o.-Phase, wird der Wettkampf endgültig nach Deutschland verlegt. In der Berliner Mercedes-Benz Arena finden demnach Achtel-, Viertel-, Halbfinale und das Endspiel um die Europameisterschaft statt.

Die deutsche Nationalmannschaft ist in der Gruppe B auffindbar und bestreitet somit fünf Heimspiele. Am heutigen Donnerstag, den 1. September, geht die Reise für Dennis Schröder und Co. mit dem Auftaktspiel gegen Frankreich um 20.45 Uhr los.

Doch bevor das Spiel in der Kölner Lanxess Arena beginnen kann, gibt es noch die Zeremonie zum Abschied von Deutschlands bestem Basketballer aller Zeiten Dirk Nowitzki. Der gebürtige Würzburger lief in seiner erfolgreichen Karriere 153-mal für das DBB-Team auf, ein offizielles Abschiedsspiel bekam er jedoch nicht. Seine Laufbahn bei der Nationalmannschaft beendete der 2,11-Riese nach der EM 2015, nun, sieben Jahre später, verabschiedet sich Basketball-Deutschland vom Vizeeuropameister und NBA-Champion.

© getty Dirk Nowitzkis Nummer 41, die er bei den Mavericks trug, wurde im Jahr 2019 in der Arena in Dallas aufgehängt.

Dirk Nowitzki, Abschied: So läuft die Zeremonie vor dem Auftakt der Basketball-EM ab

Die Zeremonie in der ausverkaufen Halle beginnt mit einem Video, in dem die Highlights von Nowitzkis Karriere gezeigt werden. Dann folgt das eigentliche Highlight der Zeremonie - sein Trikot mit der Nummer 14 wird unter das Dach gezogen, so dass die Nummer in Zukunft nicht mehr vergeben wird. Dasselbe haben übrigens auch die Dallas Mavericks, die NBA-Franchise, bei der Nowitzki seine gesamte 21 Jahre lange Karriere verbrachte und 2011 sogar die Meisterschaft gewann, im Jahr 2019 getan. Seitdem wird die Nummer 41, die der Deutsche in der NBA trug, nicht mehr vergeben.

Nachdem das Trikot in Köln dann hochgezogen wurde, meldet sich der Hauptakteur selbst zu Wort und hält eine kurze Rede. Darüber hinaus werden im Laufe der Zeremonie auch Fiba-Boss Hamane Niang, DBB-Präsident Ingo Weiß und sogar der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu hören sein. Weitere prominente Gäste laut der Bild sind zudem Mark Cuban, Besitzer der Dallas Mavericks, Timo Boll, Tischtennis-Legende und Freund Nowitzkis, die Spieler der WM-Mannschaft von 2002, Michael Finley und Jason Kidd, Nowitzkis Ex-Mitspieler von Mavs-Zeiten, und viele mehr.

Wegen des Abschieds von Nowitzki wurde der Tip-Off für Deutschland gegen Frankreich von 20.30 Uhr auf 20.45 Uhr verschoben.

Dirk Nowitzki, Abschied: Übertragung im TV und Livestream

Da bereits das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich heute gratis bei Magenta Sport übertragen wird, gilt dies auch für die Zeremonie, die kurz vor Spielbeginn losgeht. Um 19.45 Uhr werden die ersten Livebilder aus der Kölner Lanxess Arena gezeigt. Andererseits könnt Ihr das den Nowitzki-Abschied auch bei YouTube live verfolgen.

Während der Übertragung bei Magenta Sport wird folgendes Personal eingesetzt:

Moderation: Jan Lüdeke

Jan Lüdeke Experte: Per Günther

Per Günther Kommentar: Michael Körner

Michael Körner Co-Kommentar: Denis Wucherer

Denis Wucherer Field Reporter: Benni Zander

Dirk Nowitzki: Seine NBA-Karriere in Zahlen (nur Regular Season)

Jahre Team Spiele MPG FG % 3P % FT % RPG APG SPG BPG PPG 1998 - 2019 Dallas Mavericks 1.522 33.8 .471 .380 .879 7.5 2.4 .8 .8 20.7

Dirk Nowitzki: Seine DBB-Karriere in Zahlen (Endrunden- und Qualifikationsspiele)