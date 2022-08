Basketball: NBA-Star Theis trotz Knieverletzung im finalen EM-Kader

Der zuletzt angeschlagene NBA-Star Daniel Theis wird der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der Heim-Europameisterschaft zur Verfügung stehen. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Mittwoch mitteilte, nominierte Bundestrainer Gordon Herbert den 30-Jährigen für seinen endgültigen 12-Mann-Kader. Am Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) starten die Deutschen in Köln gegen Mitfavorit Frankreich in das Turnier.

Theis, der in der abgelaufenen NBA-Saison Vize-Meister mit den Boston Celtics geworden war und künftig für die Indiana Pacers spielt, hatte über Knieprobleme geklagt. In der Vorbereitung hatte der Big Man daher nur eine Partie absolviert, sein EM-Aus drohte. Derweil strich Herbert Gavin Schilling (CSP Limoges/Frankreich) aus dem bislang 13 Spieler umfassenden Aufgebot.

Die EM-Teilnahme von Theis ist wichtig für die Deutschen, da zahlreiche Spieler auf den großen Positionen fehlen. So musste Moritz Wagner (Orlando Magic) verletzt passen. Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) und Isaiah Hartenstein (New York Knicks) oder Tibor Pleiß (Anadolu Istanbul) hatten schon im Vorfeld der Vorbereitung abgesagt.

Deutschland trifft in der EM-Gruppenphase nach den Franzosen noch auf Europameister Slowenien, Litauen, Bosnien-Herzegowina und Ungarn. Das Herbert-Team muss mindestens Vierter werden, um sich für die Finalrunde in Berlin (ab 10. September) zu qualifizieren.

Das Aufgebot des Deutschen Basketball Bundes (DBB) im Überblick: