Deutschland trifft heute im Viertelfinale der Basketball-EM auf Griechenland. Das Spiel kommt kurzfristig live im Free-TV. Wo und wann zeigen wir Euch hier.

Basketball-EM jetzt doch live im Free-TV: So seht Ihr Viertelfinale Deutschland vs. Griechenland im frei empfangbaren Fernsehen

Im Viertelfinale der Basketball-EM geht es für Schröder, Franz Wagner, Daniel Theis & Co. am Dienstag ab 20.30 Uhr gegen Griechenland um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo um den Einzug das Halbfinale. Novum dabei ist jetzt, dass das Spiel wird live und kostenlos im Free-TV übertragen. Der Privatsender RTL erzielte darüber eine Einigung mit dem Rechteinhaber MagentaSport.

Ob bei einem Erfolg Deutschlands gegen die favorisierten Griechen auch das Halbfinale bei RTL übertragen werden könnte, ist noch unklar. Die ARD wird das Viertelfinale aus Berlin zudem auf sportschau.de in einer Audio-Reportage übertragen.

Live und kostenlos dabei seid Ihr beim Viertelfinalkracher Deutschland gegen Griechenland heute selbstverständlich auch auf MagentaSport. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel auf seiner Homepage im Livestream - und auch über die kostenlose App auf vielen Endgeräten.

Basketball-EM jetzt doch live im Free-TV: Kritik an öffentlich-rechtlichen Sendern

Für die deutsche Nationalmannschaft ist die Europameisterschaft 2022 bisher prächtig verlaufen. In der Vorrunde in Köln feierte das Team von Bundestrainer Gordon Herbert in der stets vollbesetzten Kölner Lanxess-Arena vier Siege bei nur einer Niederlage.

Zum Start in die K.o.-Runde bezwang das Team um NBA-Star Dennis Schröder Montenegro mit 85:79. Mit den guten bisherigen Leistungen und dem Einzug ins Viertelfinale hat das DBB-Team für eine kleine Basketball-Euphorie in Deutschland gesorgt.

Die ganz breite Öffentlichkeit in Deutschland hat von alldem bisher aber wenig mitbekommen. Im frei empfangbaren Fernsehen war zuvor bisher kein einziges EM-Spiel live zu sehen - auch nicht die Spiele der deutschen Mannschaft. Kritik daran hagelte es in der vergangenen Woche von DBB-Präsident Ingo Weiss. Vor allem die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF bekamen ihr Fett weg. "Ich finde schon ziemlich ignorant und enttäuschend, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht ihrem Auftrag nachkommen", sagte Weiss nach dem Krimi im Gruppenspiel gegen Litauen (109:107 n.2.V.).

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann entgegnete auf SID-Anfrage: "Ich weiß nicht, woher Herr Weiss seine Informationen hat. Die Deutsche Telekom hat die Übertragungsrechte an den Live-Spielen erworben, und dabei bleibt es auch." Die ARD teilte mit, dass man sich "schon vor Monaten" entschieden habe, "keine Livespiele der Basketball-EM zu erwerben". Vor dem "Hintergrund der umfangreichen Sportberichterstattung in diesem Sommer mit über 543 Stunden Liveberichterstattung" seien "weitere Livestrecken des Sports derzeit leider nicht möglich".

Basketball-EM: Alle Spiele im Viertelfinale

Datum Uhrzeit Team A Team B Ort Di., 13. September 17.15 Uhr Spanien Finnland Berlin Di., 13. September 20.30 Uhr Deutschland Griechenland Berlin Mi., 14. September 17.15 Uhr Frankreich Italien Berlin Mi., 14. September 20.30 Uhr Slowenien Polen Berlin

Basketball-EM - Deutschland vs. Griechenland: Die Termine der EuroBasket

Gruppenphase: 1. bis 8. September

1. bis 8. September Achtelfinale: 10. und 11. September

10. und 11. September Viertelfinale: 13. und 14. September

13. und 14. September Halbfinale: 16. September

16. September Finale: 18. September

Basketball-EM: Die Paarungen im Halbfinale

Bei einem Halbfinaleinzug würde Deutschland am kommenden Freitag zunächst dem Sieger der Partie Spanien vs. Finnland gegenüberstehen.