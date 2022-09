Basketball-EM - Halbfinale heute live am Freitag: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Bei der EuroBasket 2022 stehen am heutigen Freitag die beiden Halbfinalpartien auf dem Programm. Alle Informationen zu den Duellen und wo Ihr die Halbfinals live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Das Finale ist zum Greifen nah! Mit Deutschland, Spanien, Polen und Frankreich kämpfen heute vier Nationen um den Einzug in das Endspiel der EuroBasket 2022. Welche beiden Mannschaften werden am kommenden Sonntag um den Titel spielen?

Basketball-EM - Halbfinale heute live am Freitag: Spiele und Zeitplan

Am heutigen Freitag, den 16. September, werden bei der Baskteball-EM 2022 die beiden Halbfinals ausgetragen. Die erste Halbfinalbegegnung des Tages bestreiten Polen und Frankreich um 17.15 Uhr. Um 20.30 Uhr fordert schließlich Gastgeber Deutschland Spanien zum Duell. Die beiden Partien finden am heutigen Tag in der Mercedes-Benz Arena in Berlin statt, der Austragungsort aller K.o.-Spiele bei der diesjährigen Basketball-EM.

Der Traum vom Titel bei der Heim-EM lebt für das DBB-Team! Dank einer tollen Offensivleistung bezwang Deutschland im Viertelfinale der EuroBasket Griechenland mit 107:96. Ein Mal mehr wurde das DBB-Team bei diesem Duell von Dennis Schröder und Franz Wagner angeführt, aber auch Andi Obst zeigte sich, gerade von der Dreierlinie, brandgefährlich. Die drei alleine waren für 64 Punkte gegen Griechenland zuständig. Nun wartet in Berlin auf das Team von Gordon Herbert Spanien. Die Spanier konnte sich im Viertelfinal letztendlich souverän gegen Finnland durchsetzen und so den tollen Lauf von Lauri Markkanen und Co. beenden. Zwischen Deutschland und Spanien ist am heutigen Abend ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten.

© getty Kann das DBB-Team heute das Final-Ticket lösen?

Mit Polen steht heute ein Team im Halbfinale der EuroBasket, mit dem sicherlich die wenigsten gerechnet hätten. Im Viertelfinale setzten sich die Polen in einem denkwürdigen Spiel gegen Titelverteidiger Slowenien mit 90:87 durch. Nach Serbien und Griechenland, ist mit Slowenien damit ein weiterer großer Titelfavorit aus dem Turnier geflogen. Zu den Favoriten zählten vor der Basketball-EM jedoch auch die Franzosen. Die konnten mit großer Mühe in der Overtime im Viertelfinale Italien bezwingen. Gelingt Polen heute ein weiterer Upset und damit der Einzug in das Finale der EuroBasket?

Basketball-EM - Halbfinale heute live am Freitag: Spiele und Zeitplan - Die Halbfinalspiele im Überblick

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Freitag, 16. September 17.15 Uhr Polen Frankreich Mercedes-Benz Arena, Berlin Freitag, 16. September 20.30 Uhr Deutschland Spanien Mercedes-Benz Arena, Berlin

Basketball-EM - Halbfinale heute live am Freitag: Übertragung im TV und Livestream

Am heutigen Freitag bieten sich Euch gleich mehrere Optionen, die Halbfinals der Basketball-EM live im TV und Livestream zu verfolgen. Deutschland vs. Spanien seht Ihr live und in voller Länge bei MagentaSport und RTL, die Begegnung zwischen Polen und Frankreich zeigt MagentaSport hingegen exklusiv.

Basketball-EM - Halbfinale heute live am Freitag: Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Alle Spiele der Basketball-EM 2022 überträgt MagentaSport live und vollumfänglich, die Spiele des DBB-Teams seht Ihr bei dem Sender zudem im Free-TV. Um 20 Uhr beginnt MagentaSport heute mit den Vorberichten zu der Begegnung zwischen Deutschland und Spanien. Für den Kommentar des Spiels zeigen sich Sebastian Ulrich und Denis Wucherer zuständig. Etwas früher am Tag seht Ihr heute das Spiel zwischen Frankreich und Polen im Pay-TV bei MagentaSport ab 16.45 Uhr.

RTL zeigt am heutigen Freitag das Halbfinalspiel zwischen Deutschland und Spanien ebenfalls im Free-TV. Der Privatsender überträgt das Duell ab 20.15 Uhr. Wie auch schon beim Viertelfinale gegen Griechenland ist für RTL heute Frank Buschmann als Kommentator im Einsatz.

Basketball-EM - Halbfinale heute live am Freitag: Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

MagentaSport bietet einen Livestream seines gesamten Programms an. Auf magentasport.de oder mit der MagentaSport-App könnt Ihr die Halbfinals der EuroBasket somit auch live und vollumfänglich verfolgen. Im kostenlosen Livestream zeigt der Telekom-Sender heute das Spiel zwischen Deutschland und Spanien.

Um die Begegnung zwischen Polen und Frankreich zu sehen, benötigt Ihr hingegen ein MagentaSport-Abo. Das kostet für Telekom-Kunden im Jahres-Abo 4,95 Euro pro Monat, als Nicht-Kunden zahlt Ihr hingegen 9,95 Euro. Für das Monats-Abonnement bei MagentaSport zahlt Ihr als Telekom-Kunden 9,95 Euro, für Nicht-Kunden schlägt das Monats-Abo dagegen mit 16,95 Euro zur Buche.

Auch RTL bietet Euch heute die Möglichkeit, Deutschland vs. Spanien live und in voller Länge im Livestream zu sehen. Ihr benötigt ein Abonnement bei RTL+, um auf den Livestream des Privatsenders zugreifen zu können. Das kostet im Monat 4,99 Euro. Das RTL+-Abo könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen.

Basketball-EM - Halbfinale heute live am Freitag: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV, Livestream und Liveticker - Der Liveticker von SPOX

Die beiden Halbfinalspiele der EuroBasket 2022 könnt Ihr am heutigen Tag bei SPOX im Liveticker verfolgen. Bei uns verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Parkett.

