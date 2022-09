Basketball-EM - Deutschland vs. Spanien, Übertragung: Halbfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute steht der Basketball-EM der nächste Kracher an: Deutschland trifft im Halbfinale auf Spanien. Wo und wann Ihr das Spektakel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Basketballfieber in Deutschland! Grund dafür sind die starken Leistungen der Nationalmannschaft bei der seit einigen Wochen laufenden EM 2022. Diese gipfelten mit dem Einzug ins Halbfinale. In diesem trifft das DBB-Team am heutigen Freitag auf Spanien. In der Berliner Mercedes-Benz Arena erfolgt der Tip-Off um 20.30 Uhr.

Für Deutschland ist dritte EM-Medaille nach Gold 1993 und Silber 2005 ist nah. Das bisherige Meisterstück gab die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert im Viertelfinale ab. Gegen Favorit Griechenland mit NBA-Star Giannis Antetokounmpo zog sie in der zweiten Halbzeit in der Defensive an und gewann letztlich klar mit 107:96. Jetzt will das Team um die NBA-Spieler Dennis Schröder, Daniel Theis und Franz Wagner mehr. "Wir noch nicht da, wo wir sein wollen", sagte Andreas Obst, der gegen Griechenland fünf (!) von sieben Dreiern traf.

Leicht wird Spanien dem DBB-Team den Finaleinzug aber nicht. Die Iberer setzten sich im Achtelfinale gegen Litauen nach Verlängerung durch, im Viertelfinale schlugen sie dann Finnland mit 100:90. Die bekanntesten Spieler sind die beiden in der NBA spielenden Brüder Willy und Juancho Hernangomez, Usman Garuba und Routinier Rudy Fernandez.

Basketball-EM - Deutschland vs. Spanien, Übertragung: Halbfinale heute live im TV und Livestream

Frohe Kunde für alle Basketball-Fans! Auch das EM-Halbfinale der deutschen Basketballer läuft im Free-TV bei RTL. Wie der Deutsche Basketball Bund am Mittwoch mitteilte, überträgt der Kölner Sender die Partie gegen Spanien am Freitag wieder ab 20.15 Uhr im frei empfangbaren Fernsehen. Kommentator ist Frank Buschmann, als Moderatorin ist Laura Papendick im Einsatz.

RTL war zum deutsche Viertelfinale in die Liveberichterstattung von der Basketball-EM eingestiegen. In der Spitze schalteten 2,5 Millionen Zuschauer ein.

Doch nicht nur der Privatsender zeigt Deutschland vs. Spanien live und kostenlos. Während alle weiteren Spiele der EuroBasket nur mit einem Abonnement zugänglich sind, zeigt MagentaSport alle die Begegnungen mit deutscher Beteiligung für alle frei zugänglich.

Verfolgen könnt Ihr das Halbfinale mit deutscher Beteiligung im Livestream auf der Homepage des Telekom-Sportsenders und über die kostenlose App MagentaSport auf dem Endgerät Eurer Wahl, also auch via Smart-TV.

Basketball-EM - Deutschland vs. Spanien, Übertragung: Halbfinale heute im Liveticker

SPOX bietet zum EM-Halbfinale Deutschland vs. Spanien einen ausführlichen Liveticker an. Die perfekte Alternative für alle, die das Spiel nicht live im TV oder im Livestream verfolgen können.

Basketball-EM - Deutschland vs. Spanien: Die Termine der EuroBasket

Gruppenphase: 1. bis 8. September

1. bis 8. September Achtelfinale: 10. und 11. September

10. und 11. September Viertelfinale: 13. und 14. September

13. und 14. September Halbfinale: 16. September

16. September Finale: 18. September

Basketball-EM: Die Paarungen im Halbfinale