Euro Basket, Deutschland: Auch EM-Halbfinale des DBB-Teams bei RTL

Auch das EM-Halbfinale der deutschen Basketballer läuft im Free-TV bei RTL.

Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Mittwoch mitteilte, überträgt der Kölner Sender die Partie gegen Spanien am Freitag wieder ab 20.15 Uhr, Spielbeginn ist um 20.30 Uhr. Gleichzeitig zeigt MagentaSport die Begegnung wie immer kostenlos im Stream.

RTL war bereits zum Viertelfinale am Dienstag, das die Deutschen in Berlin gegen Griechenland (107:96) gewannen, eingestiegen. In der Spitze schalteten 2,5 Millionen Zuschauer ein, wie RTL bekannt gab. Dabei feierte Frank Buschmann sein Basketball-Comeback, während Dirk Nowitzki als Experte fungierte. Buschmann hatte sich 2013 von der Basketball-Berichterstattung eigentlich zurückgezogen.