Die bevorstehende Basketball-Europameisterschaft 2022 wird in vier Ländern ausgetragen. Eines davon ist Deutschland, wo die Spiele der Gruppe B und alle K.o.-Spiele absolviert werden. Hier erfahrt Ihr, wie viel die Tickets für die Partien in Deutschland kosten.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde die Basketball-Europameisterschaft von 2021 um ein Jahr nach hinten verschoben. Am 1. September 2022 ist es dann also endlich soweit: EuroBasket 2022 wird nämlich an diesem Tag eröffnet. In der Zeit bis zum 18. September kämpfen dabei 24 Nationalmannschaften, darunter auch die deutsche, um den EM-Titel. Das Turnier findet nicht nur in einem, sondern in vier Ländern gleichzeitig statt: in Deutschland (Köln und Berlin), Georgien (Tiflis), Italien (Mailand) und Tschechien (Prag).

Während die Finalrunde, also die K.o.-Spiele vom Achtelfinale bis hin zum Finale, in Berlin über die Bühne gehen, wird in den anderen vier Städten die Gruppenphase bestritten, wobei sich das DBB-Team in der Gruppe B, die in Köln gespielt wird, gegen Frankreich, Litauen, Slowenien, Ungarn und Bosnien & Herzegowina durchsetzen muss. Somit steigen 15 Vorrundenspiele in der Kölner Lanxess Arena, die mit 19.500 Plätzen die größte Halle der EM ist, 16 weitere K.o.-Partien inklusive dem EM-Finale werden in der Mercedes-Benz Arena ausgetragen.

© getty Luka Doncic will mit Slowenien Europameister werden.

Basketball-EM, Tickets: Wie viel kostet eine Karte für die Spiele in Deutschland?

Weil also sowohl in Köln als auch in Berlin gespielt wird, wird auch der Ticketverkauf über zwei Kanäle abgewickelt. Im Rahmen der Tickets für Köln gibt es drei verschiedene Arten von Karten: das Venue Ticket, die Day Tickets und die Session Tickets.

Das Venue Ticket beinhaltet alle 15 Vorrundenspiele in Köln und kostet - je nach Kategorie - zwischen 229 und 629 Euro. Dann gibt es noch zwei Teamtickets - das eine ist für die fünf Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft und kostet von 139 bis 799 Euro, das andere ermöglicht Euch Zugang auf alle neun Begegnungen ohne deutscher Beteiligung, der Preis ist dabei genau so hoch wie beim Team Ticket Deutschland, lediglich VIP-Tickets gibt es dafür keine.

Weiters wird für Köln an jedem Spieltag auch ein Day Ticket angeboten, das - wie der Name schon sagt - einen ganzen Tag, also drei Spiele lang, gilt. Die Kosten dafür liegen zwischen 49 bis 349 Euro.

Außerdem lassen sich auch Session Tickets erwerben. Eine Session besteht pro Spieltag entweder aus dem einen deutschen Spiel oder aus den anderen beiden Spielen. Die Kosten betragen mindestens 29 und höchstens 189 Euro (Courtside).

Tickets für Köln:

Ticket Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 Kategorie 5 VIP Courtside Venue Ticket (15 Spiele) 629 € 549 € 389 € 309 € 229 € Team Ticket Deutschland (5 Spiele) 379 € 329 € 229 € 189 € 139 € 799 € Team Ticket Rest (9 Spiele) 379 € 329 € 229 € 189 € 139 € Day Ticket (je 3 Spiele) 139 € 119 € 89 € 69 € 49 € 299 € 349 € Session Ticket Deutschland (je 1 Spiel) 79 € 69 € 49 € 39 € 29 € 169 € 189 € Session Ticket Rest (je 2 Spiele) 79 € 69 € 49 € 39 € 29 € 169 € 189 €

Auch bei den Tickets für Berlin wird ein Venue Ticket angeboten, mit diesem darf man alle 16 K.o.-Spiele in der Mercedes-Benz-Arena schauen. Darüber hinaus gibt es auch die Final-Weekend-Tickets (2 Halbfinals + Spiel um Platz 3 + Finale) für 179 bis 609 Euro.

In Berlin werden zudem ebenfalls Day Tickets angeboten - und zwar pro Spielrunde (die Achtelfinal-, Viertelfinal-, Halbfinalrunde sowie das Finale inklusive Spiel um Platz 3). Pro Runde gibt es dann auch Sessiontickets.

Tickets für Berlin:

Ticket Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 Kategorie 5 Premium Club Premium Lounge Venue Ticket (16 Spiele) 1.149 € 999 € 779 € 549 € 399 € 1.349 € Final Weekend Ticket (4 Spiele) 549 € 469 € 359 € 249 € 179 € 609 € Day Ticket Top 16 (je 4 Spiele) 179 € 159 € 119 € 89 € 69 € 459 € 209 € Day Ticket Viertelfinale (je 2 Spiele) 159 € 139 € 109 € 69 € 49 € 329 € 189 € Day Ticket Halbfinale (2 Spiele) 269 € 229 € 179 € 119 € 89 € 499 € 299 € Day Ticket Finale und Spiel um Platz 3 (2 Spiele) 309 € 269 € 209 € 139 € 99 € 349 € Session Ticket Top 16 (je 2 Spiele) 99 € 89 € 69 € 49 € 39 € 259 € 119 € Session Ticket Viertelfinale (je 1 Spiel) 89 € 79 € 59 € 39 € 29 € 179 € 109 € Session Ticket Halbfinale (je 1 Spiel) 149 € 129 € 99 € 69 € 49 € 279 € 169 €

Basketball-EM: Die vier Gruppen im Überblick