Die Basketball-Europameisterschaft 2022 steht vor der Tür. Auch die deutsche Nationalmannschaft nimmt am Großereignis teil. Hier zeigt Euch SPOX den Kader des DBB-Teams und liefert Infos zu den Spielern, den NBA-Stars und ihren Rückennummern.

Die Basketball-Europameisterschaft hätte eigentlich bereits im vergangenen September über die Bühne gehen müssen, doch weil die Olympischen Sommerspiele in Tokio coronabedingt auf denselben Zeitraum im Sommer 2021 verschoben wurden, findet die EM nun ein Jahr später statt. Der Beginn der Vorrunde ist am 1. September. In den Wochen darauf, bis zum 18. September, duellieren sich 24 Nationalmannschaften, aufgeteilt auf vier Sechser-Gruppen, in vier Ländern um die Europameisterschaft 2022.

Bei den vier Austragungsländern handelt es sich um Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien, wobei pro Gruppe in einer Stadt gespielt wird: die Gruppe A in Tiflis, die Gruppe B in Köln, die Gruppe C in Mailand und die Gruppe D in Prag. Das DBB-Team wurde der Gruppe B zugelost und genießt dabei in jedem seiner fünf Vorrundenspiele gegen Frankreich, Litauen, Slowenien, Ungarn und Bosnien & Herzegowina Heimvorteil, wenn es in der Kölner Lanxess Arena spielt.

Doch auch im Falle eines Weiterkommens der Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert hätten seine Jungs keinen weiten Weg, denn auch die ganze K.o.-Phase der EM findet in Deutschland statt. Für die Begegnungen der Achtelfinal-, Viertelfinal- und Halbfinalrunde sowie für das Spiel um Platz 3 und das EM-Finale dient die Berliner Mercedes-Benz-Arena.

Deutschland: Kader des DBB-Teams bei der Basketball EM 2022 - NBA-Stars, Spieler, Rückennummern

Mit zur EM nimmt Herbert einen 12-köpfigen Kader, aktuell ist er jedoch noch 14 Mann groß und beinhaltet durchaus einige Stars. Darunter Neu-Kapitän Dennis Schröder, der aktuell Free Agent ist und in der abgelaufenen Saison noch für die Boston Celtics und Houston Rockets auflief. Der gebürtige Braunschweiger ist jedoch nicht der einzige Deutsche aus der NBA, der an der Europameisterschaft teilnimmt. Herbert kann nämlich auch auf die Dienste von Franz Wagner, der gerade erst seine erste Saison bei den Orlando Magic hinter sich gebracht hat, und Daniel Theis von den Indiana Pacers zurückgreifen. Mit Maodo Lô und Johannes Thiemann stehen auch zwei amtierende deutsche Meister im Kader.

Name Position Verein Rückennummer Maodo Lô GUARD Alba Berlin 4 Dennis Schröder GUARD Free Agent 17 Justus Hollatz GUARD CB Breogán 21 Karim Jallow GUARD ratiopharm ulm 35 David Krämer GUARD Basketball Löwen Braunschweig 44 Andreas Obst GUARD FC Bayern München 42 Nick Weiler-Babb GUARD FC Bayern München 6 Franz Wagner GUARD/FORWARD Orlando Magic 22 Niels Giffey FORWARD Zalgiris Kaunas 5 Christian Sengfelder FORWARD Brose Bamberg 43 Johannes Thiemann FORWARD/CENTER Alba Berlin 32 Daniel Theis FORWARD/CENTER Indiana Pacers 10 Johannes Voigtmann CENTER ZSKA Moskau 7 Jonas Wohlfarth-Bottermann CENTER Hamburg Towers 18

© getty Dennis Schröder wurde zum Kapitän des DBB-Teams gewählt.

Basketball-EM: Die vier Gruppen im Überblick

Die Reise der Deutschen beginnt am 1. September mit dem ersten Vorrundenspiel gegen Frankreich. Dann geht es weiter mit Duellen gegen Bosnien & Herzegowina (3. September), Litauen (4. September), Slowenien (6. September) und Ungarn (7. September). Das Achtelfinale geht am 10. September los.