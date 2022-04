Basketball - FC Bayern München vs. FC Barcelona, Übertragung: Spiel 4 Viertelfinale der EuroLeague heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München und der FC Barcelona stehen sich heute für Spiel 4 im Viertelfinale der EuroLeague gegenüber. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das potenzielle Entscheidungsspiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Die Basketballer des FC Bayern München dürfen sich keinen Fehltritt mehr erlauben, wollen sie nicht aus der EuroLeague ausscheiden. In Spiel 3 des Viertelfinals mussten sich die Münchner zu Hause dem spanischen Meister FC Barcelona mit 66:75 geschlagen geben. In der Best-of-5-Serie liegt der FC Bayern nun mit 1:2 hinten. Bei der nächsten Niederlage wäre das Aus besiegelt.

Basketball - FC Bayern München vs. FC Barcelona, Übertragung: Spiel 4 Viertelfinale der EuroLeague - Wann und wo?

Der FC Bayern München hat am heutigen Freitag, den 29. April, die Chance auf Wiedergutmachung. Wie Spiel 3 findet auch Spiel 4 heute im Münchner Audi Dome statt. Der Tip-Off erfolgt um 20.45 Uhr.

© getty Der FC Bayern München steht nach der Niederlage im dritten Spiel mit dem Rücken zur Wand.

Um 21 Uhr stehen sich zudem in Monaco die AS Monaco und Olympiakos Piräus - ebenfalls in Spiel 4 - gegenüber. Wie der FC Barcelona können auch die Griechen heute den Einzug ins Halbfinale perfekt machen, nachdem sie mit 2:1 in Führung liegen.

Basketball - FC Bayern München vs. FC Barcelona, Übertragung: Spiel 4 Viertelfinale der EuroLeague heute live im TV und Livestream

Im Vergleich zum dritten Spiel der Serie ändert sich in Bezug auf die Übertragung nichts. Auch für Spiel 4 zwischen dem FC Bayern und Barcelona ist Magenta Sport die Adresse, die man aufsuchen sollte, um keine Sekunde der Begegnung zu verpassen. Beim Pay-TV-Anbieter der Telekom werden um 20.15 Uhr die Vorberichte gezeigt. Darum kümmert sich Moderator Jan Lüdeke. Gemeinsam durchs Spiel werdet Ihr dann vom Duo Sebastian Ulrich (Kommentator) und Denis Wucherer (Experte) begleitet. Magenta Sport bietet außerdem auch das Duell zwischen Monaco und Olympiakos Piräus an.

Egal ob FC Bayern vs. FC Barcelona oder Monaco vs. Olympiakos - in beiden Fällen braucht Ihr ein Magenta-Sport-Abonnement, um die EuroLeague heute live zu verfolgen. Die Kosten für dieses sind abhängig vom Fakt, ob Ihr Kunde bei der Telekom seid oder nicht. Wer nämlich Telekom-Kunde ist, muss für das Abo nur 4,95 Euro pro Monat zahlen. Bei den Nicht-Kunden sieht es anders aus. Sie müssen für das Monatsabo 16,95 Euro pro Monat bezahlen, für das Jahresabo fallen Kosten in Höhe von 9,95 Euro an.

Basketball - FC Bayern München vs. FC Barcelona, Übertragung: Spiel 4 Viertelfinale der EuroLeague heute im Liveticker

SPOX ist beim potenziellen Entscheidungsspiel in der Viertelfinalserie zwischen dem FC Bayern München und Barca mit einem Liveticker ebenfalls mit dabei. Wollt Ihr wissen, was im Spiel passiert, müsst Ihr nur rechtzeitig den Liveticker öffnen.

Hier geht es zum Liveticker der vierten Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona.

Basketball - FC Bayern München vs. FC Barcelona, Übertragung: Spiel 4 Viertelfinale der EuroLeague heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. FC Barcelona

FC Bayern München vs. FC Barcelona Wettbewerb: EuroLeague

EuroLeague Runde: Viertelfinale, Spiel 4 (Best of 5)

Viertelfinale, Spiel 4 (Best of 5) Datum: 29. April 2022

29. April 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Audi Dome, München

Audi Dome, München Übertragung: Magenta Sport

Liveticker: SPOX

EuroLeague: Der Stand im Viertelfinale