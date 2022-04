Spiel 3 im EuroLeague-Viertelfinale! Der FC Bayern München empfängt die Basketballer des FC Barcelona. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Nach dem Sieg des FC Bayern München im zweiten Viertelfinalspiel gegen den FC Barcelona steht es nun 1:1 in der Best-of-5-Serie. Heute können die Münchner zu Hause in Führung gehen. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr die Partie live verfolgen.

Basketball - FC Bayern München vs. FC Barcelona: Spiel 3 im Viertelfinale der EuroLeague heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Bayern München befindet sich in einer guten Ausgangslage. In der Serie gegen den Vorjahresfinalisten aus Barcelona steht es aktuell 1:1, dabei fanden beide absolvierten Spiele in Barcelona statt. Nun folgen zwei Duelle in München. Kann der FC Bayern den Heimvorteil nutzen, um die Best-of-5-Serie für sich zu entscheiden? Heute können die Deutschen den ersten Schritt machen.

Vor Beginn: Gespielt wird im Münchner Audi Dome. Tip-Off ist um 20.30 Uhr

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zu Spiel 3 der Viertelfinalserie in der EuroLeague zwischen den Basketballern des FC Bayern München und dem FC Barcelona.

Basketball - FC Bayern München vs. FC Barcelona: Spiel 3 im Viertelfinale der EuroLeague heute im TV und Livestream

Spiel 3 des EuroLeague-Viertelfinals ist heute live und in voller Länge bei Magenta Sport zu sehen. Der Anbieter der Telekom überträgt das Duell ab 20 Uhr. Dafür eingesetzt wird folgendes Trio:

Kommentar: Michael Körner

Michael Körner Moderation: Jan Lüdeke

Jan Lüdeke Experte: Alex Vogel

Telekom-Kunden zahlen für das Magenta-Sport-Abonnement 4,95 Euro pro Monat. Die Nicht-Kunden müssen dagegen 9,95 Euro monatlich für das Jahresabo oder 16,95 Euro monatlich für das Monatsabo hinblättern.

EuroLeague: Der Stand im Viertelfinale