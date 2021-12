Basketball-Bundesliga: Göttingen beendet schwarze Serie gegen Ulm

Die BG Göttingen hat das Verfolgerduell der Basketball-Bundesliga gewonnen und eine schwarze Serie beendet.

Die Niedersachsen siegten bei ratiopharm Ulm in letzter Sekunde mit 88:86 (43:39) und kletterten auf Rang drei. Göttingen hatte zuletzt 14 Begegnungen in Folge gegen Ulm verloren, den zuvor letzten Sieg hatte es im Oktober 2014 gegeben.

Ein Korbleger von Kamar Baldwin mit der Schlusssirene sorgte für den fünften Sieg in Folge der Göttinger. Eine längere Serie kann in der Bundesliga derzeit nur Tabellenführer Telekom Baskets Bonn (neun Siege) vorweisen.

Für den so stark in die Saison gestarteten Aufsteiger MLP Academics Heidelberg setzte es dagegen die neunte Niederlage in Folge. Bei den Fraport Skyliners Frankfurt verloren die Heidelberger 82:87 (32:32) und liegen in der Tabelle mit 8:20 Punkten nun gleichauf mit den Hessen.

Im Verfolger-Duell am Abend verloren die Niners Chemnitz in eigener Halle mit 82:92 gegen die Hakro Merlins Crailsheim. Shooting-Guard Elias Lasisi dominierte die Chemnitzer Abwehr mit 29 Punkten und sechs Rebounds. Bester Chemnitzer Werfer war Routinier Trenton Lockett mit 16 Punkten.

Das Spiel zwischen medi Bayreuth und den EWE Baskets Oldenburg wurde aufgrund einer Quarantäne-Anordnung für mehrere positiv getestete Stammspieler der Oldenburger abgesagt.