Basketball: Telekom Baskets Bonn feiern neunten BBL-Sieg in Serie

Tabellenführer Telekom Baskets Bonn eilt in der Basketball Bundesliga (BBL) weiter von Sieg zu Sieg. Das 89:83 (53:40) gegen die Löwen Braunschweig war bereits der neunte Erfolg in Serie für das Team von Trainer Tuomas Iisalo, das am zweiten Weihnachtsfeiertag Bayern München an der Liga-Spitze abgelöst hatte.

Vorübergehend bauten die Bonner ihren Vorsprung damit auf sechs Punkte aus.

Jeremy Morgan war mit 24 Punkten bester Werfer für Bonn, die Gäste aus dem Tabellenmittelfeld erwiesen sich zu keiner Zeit als echte Gefahr. Die Baskets haben damit inzwischen seit Mitte Oktober nicht mehr verloren.

Im Tabellenkeller verpassten die Jobstairs Gießen 46ers einen Befreiungsschlag. Die Hessen verloren die lange ausgeglichene Partie bei den MHP Riesen Ludwigsburg 96:87 (52:50) und rutschten damit auf Platz 17 ab.