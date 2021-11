Auftakt in die WM-Qualifikation! Im ersten Spiel um die Teilnahme für die WM 2023 empfängt Deutschland die Auswahl Estlands. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Heute startet die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in das nächste Kapitel: die WM 2023. Bevor es allerdings zum finalen Turnier kommt, müssen sich die Spieler zwei Qualifikationsrunden stellen. Die erste findet heute ihren Anfang.

Verglichen mit dem letzten Pflichtspiel, wird das Team ein gänzlich verändertes Bild abgeben: Zum einen steht von nun an nicht mehr Ex-Trainer Henrik Rödl an der Seitenaus-Linie, sondern Neu-Trainer Gordon Herbert. Dieser muss zum anderen auch auf ein stark dezimierten Kader zurückgreifen und hat aus diesem Anlass sogar eine Reihe Nachwuchsspieler nominiert. Grund dafür sind Terminüberschneidungen, die nicht nur wie üblich eine Teilnahme der NBA-Spieler unmöglich machen, sondern diesmal auch die der Korbjäger des FC Bayern und von Alba Berlin.

Basketball - Deutschland vs. Estland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - Datum, Tipp-Off, Ort, Infos

Wettbewerb: WM-Qualifikation

WM-Qualifikation Spieltag: 1. Spieltag (1. Runde)

1. Spieltag (1. Runde) Datum: Donnerstag, 25. November

Donnerstag, 25. November Tipp-Off: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: Kia Metropol Arena in Nürnberg

Basketball - Deutschland vs. Estland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft im TV und Livestream verfolgen könnt.

Basketball - Deutschland vs. Estland, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Livestream

Wie schon in der Vergangenheit verfügt auch bei diesen Qualifikationsspielen der kostenpflichtige Streamingdienst MagentaSport der Telekom über alle exklusiven Übertragungsrechte. Auf den Stream zugreifen kann man entweder über die Website oder über die verschiedenen Apps.

Der Übertragungsbeginn für die Partie gegen Estland wurde auf 18.45 Uhr, damit nur rund eine viertel Stunde vor Spielbeginn, festgelegt. Moderator Jan Lüdeke wird zunächst durch die Vorbericherstattung begleiten, kurz vor Tipp-Off um 19.00 Uhr schaltet sich dann auch Kommentator Stefan Koch dazu.

Voraussetzung dafür, das Spiel anschauen zu können, ist ein entsprechendes Abonnement. MagentaSport unterscheidet hier zwischen Kunden und Nicht-Kunden der Telekom. Kunden bezahlen im Jahresabo einmalig 59,40€ (4,95€/mtl.) und 9,95€ im Monatsabo. Nicht-Kunden des Unternehmens müssen hier tiefer in die Tasche greifen: 119,40€ (9,95€/mtl.) lässt man sich pro Jahr bezahlen, monatlich sind es sogar 16,95€. Hier könnt Ihr das Abo abschließen, das Euch am liebsten ist.

Basketball - Deutschland vs. Estland, Übertragung: WM-Qualifikation heute im TV

Wer darauf gehofft hat, die heutige Partie im TV sehen zu können, den müssen wir an dieser Stelle enttäuschen: Diese Möglichkeit wird es nicht geben!

Dennoch besteht die Option, den MagentaSport-Livestream auf den Fernseher zu projizieren. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr hier.

© getty Der neue DBB-Coach Gordon Herbert war von 2010 bis 2019 als Trainer in der BBL aktiv.

Basketball - Deutschland vs. Estland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - Der Modus

Insgesamt 32 Teilnehmer-Plätze sind für die WM in Indonesien zu vergeben. Zwölf davon werden an europäische Teams vergeben. Aufgrund der hohen Zahl an Bewerbern wird es diesmal nicht nur eine, sondern gleich zwei Qualifikationsrunden geben.

Die erste Runde ist wie folgt aufgebaut: Es gibt acht Gruppen mit jeweils vier Ländern. Die ersten drei Plätze aus jeder Gruppe kommen direkt eine Runde weiter. Aus 32 Nationen sind nun nur noch 24 geworden. Diese werden in der zweiten Runde noch einmal in vier Gruppen à sechs Mannschaften aufgeteilt. Die drei ersten Plätze sind schließlich für die WM qualifiziert.

Basketball - Deutschland vs. Estland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - Der Spielplan des DBB

In der ersten Runde trifft die deutsche Mannschaft mit Neu-Trainer Gordon Herbert auf die Länder Polen, Estland und Israel. Richtet man seinen Blick auf die Vergangenheit, so sollte man positiv gestimmt sein: Während sich Israel das letzte Mal vor 35 Jahren für eine WM qualifizieren konnte, gelang dies Estland sogar noch nie. Einzig Polen war Teil des letzten Turniers im Jahr 2019. Sie belegten damals einen überraschenden achten Platz.

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 25.11.21 19.00 Uhr Deutschland Estland 28.11.21 20.00 Uhr Polen Deutschland 25.02.22 k.A. Isreal Deutschland 28.02.22 k.A. Deutschland Israel 30.06.22 k.A. Estland Deutschland 03.07.22 k.A. Deutschland Polen

Tatsächlich steht neben dem Spielplan der ersten Runde auch schon fest, mit welchen Nationen man sich in der darauffolgenden Runde messen wird. Die Plätze eins bis drei aus der deutschen Gruppe D treffen auf drei der folgenden vier Länder aus Gruppe C:

Schweden

Finnland

Kroatien

Slowenien

Wichtig ist dabei noch eines zu wissen: Nach erfolgreichem Absolvieren der ersten Gruppenphase werden die Ergebnisse aus eben jener mit in die zweite Runde übernommen. Somit haben auch unwichtig erscheinende Spiele aus dem ersten Teil der Qualifikation einen hohen Stellenwert.