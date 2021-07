Deutschland kann sich heute im Finale des Qualifikationsturniers für Olympia in Tokio qualifizieren. Gegner ist Brasilien. Wo Ihr die Partie live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Heute ist es soweit! die deutsche Basketball-Nationalmannschaft kann sich für Olympia in Tokio qualifizieren. Im Finale des Qualifikationsturniers im kroatischen Split geht es nur noch gegen Brasilien. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die richtungsweisende Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Heute geht es um alles, das Motto lautet: "Win or go Home!". Nur der Sieger fährt nach Tokio. Das DBB-Team hatte sich am Samstag 86:76 gegen Quali-Gastgeber Kroatien im Halbfinale durchgesetzt. Brasilien wiederum zerlegte zuvor schon Mexiko deutlich mit 102:74.

Deutschland hatte zuvor große Mühe in der Gruppe A und setzte sich dank zweier knapper Erfolge über Mexiko und Russland als Erster durch. Brasilien wiederum hatte wenig Mühe in Gruppe B gegen Kroatien und Tunesien.

Bundestrainer Hendrik Rödl jedenfalls war nach dem Halbfinalerfolg frohen Mutes. "Sie arbeiten, sie kämpfen, sie geben nie auf. Wir sind ein sehr unangenehmer Gegner", sagte der 52-Jährige am Samstagabend: "Die Mannschaft hat an einer Identität gearbeitet, die sich von Spiel zu Spiel noch vergrößert."

Guard Maodo Lo von Meister ALBA Berlin gab zudem eine klare Marschroute fürs Finale vor: "Wir müssen weiter den gleichen Charakter zeigen. Wir müssen geschlossen bleiben, egal was passiert", sagte der Spielmacher, "wir müssen weiter kämpfen, uns gegenseitig vertrauen. So haben wir die beste Chance." Es werde aber "ein hartes Spiel".

Und das wiederum das DBB-Team ohne seine NBA-Stars Dennis Schröder, Daniel Theis, Maxi Kleber und Isaiah Hartenstein leisten.

© getty Das DBB-Team kann sich heute für Olympia qualifizieren.

Basketball: Deutschland vs. Brasilien: Olympia-Qualifikation Finale heute live im TV und Livestream

Wer für das Finale des Qualiturniers in Split auf eine Liveübertragung im Free-TV gehofft hatte, wird leider enttäuscht. Die Partie zwischen Deutschland und Brasilien gibt es nicht kostenlos.

Stattdessen wird das so wichtige Spiel von MagentaSport übertragen. Los geht die Übertragung aus der Spaladium Arena in Split um 19.20 Uhr, Tip-Off ist um 19.30 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Michael Körner.

Zudem gibt es MagentaSport auch im kostenpflichtigen Livestream, der über den Browser, Smartphones, Tablets und Apps für Smart-TVs abrufbar ist.

Darüber hinaus bietet Euch SPOX am Abend ab 19.30 Uhr auch einen Liveticker der Partie an.

