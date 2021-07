Es ist Zeit für einen Basketball-Thriller! Im Halbfinale der Olympia-Qualifikation trifft Deutschland heute auf Kroatien. Hier gibt's die Partie im Liveticker.

Zwei Spiele hat Deutschland noch vor der Brust, um ein Olympia-Ticket zu ergattern. Der erste Schritt soll heute im Halbfinale gegen Kroatien gemacht werden. Mit unserem Liveticker bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

Basketball, Deutschland vs. Kroatien: Olympia-Qualifikation JETZT im Liveticker - 2. Viertel

15. Setpback-Dreier Lo, unter dem Korb wird Voigtmann dann auch noch gefoult und Obst schießt den nächsten Distanzwurf rein. Auszeit Kroatien beim Stand von 37:28 für Deutschland.

14. Da ist viel Platz in der deutschen Zone, Planinic zieht gemütlich zum, Korb und sorgt für die ersten kroatischen Punkte seit drei Minuten.

13. Jetzt läuft's aber! Erst holt Barthel den Putback nach verfehltem Dreier, dann zieht Wagner das Offensivfoul gegen Boganovic und Lo kann wieder punkten.

12. Das DBB-Team kann den eigenen Korb gerade ganz gut sauber halten, bei Kroatien läuft nicht viel zusammen. Lo bringt Deutschland in Führung. 27:26!

11. Lo beginnt wie im ersten Viertel und ballert einen Dreier rein. Das erwidert Kroatien aber von richtig weit hinten.

Basketball, Deutschland vs. Kroatien: Olympia-Qualifikation im Liveticker - 1. Viertel 19:23

10. Ein weiteres Mal dürfen beide Teams ihr Können an der Linie beweisen. Den Dreipunktwurf zum Ende des ersten Viertels setzt Saibu knapp an den Ring

10. Wieder verlieren die Deutschen den Kampf am eigenen Brett, was direkt durch einen Dreier bestraft wird.

9. Auch Wagner geht an die Linie, keiner seiner beiden Würfe findet allerdings sein Ziel. Bogdanovic zeigt, wie es geht und holt weitere zwei Zähler am Charity Stripe.

9. Jetzt spielt sich Bogdanovic warm. Erst zieht er zwei Freiwürfe, dann verwandelt er nach einem misslungenen deutschen Angriff den Korbleger mit Foul. Ausgleich für Kroatien, es steht 17:17.

8. Wagner zieht nach seiner Einwechslung direkt aggressiv in die Zone für den Korbleger.

7. Der Dreier nach der Auszeit sitzt nicht, Kroatien bekommt aber den Offensivrebound und Bogdanovic netzt aus der Distanz ein.

6. Lo bislang wirklich mit einem starken Spiel. Er erkämpft sich am eigenen Brett den Rebound und bereitet am anderen Ende zwei Punkte vor. Auch im nächsten Angriff hat Lo wieder seine Finger im Spiel und passt Obst den Ball perfekt in die linke Ecke, der für drei verwandelt. Auszeit Kroatien, 15:9.

4. Jetzt holt Deutschland mal einen Steal, wodurch Bonga im Fastbreak das Foul ziehen kann. Beide Freiwürfe sitzen!

3. Lo kann erneut punkten, auf der anderen Seite schafft es das DBB-Team allerdings nicht, Kroatien zu stoppen. 8:9 aus Sicht der Deutschen.

2. Nach zwei weiteren Punkten durch Lo attackiert Bogdanovic den deutschen Korb und geht für zwei Würfe an die Linie. Den ersten verfehlt er, der zweite sitzt.

2. Im Gegenangriff ist die deutsche Verteidigung ungeordnet und Hezonja legt den Ball einfach rein.

1. Lo mit den ersten drei Punkten für die Deutschen aus der Distanz. Auf der anderen Seite sind die Kroaten erfolglos.

1. Los geht's, den Sprungball hben sich die Kroaten gesichert.

Basketball, Deutschland vs. Kroatien: Olympia-Qualifikation im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Lange dauert es nicht mehr bis zum Spielbeginn, die Nationalhymnen laufen. Hier sind die Starting Fives:

Deutschland : Lo, Obst, Bonga, Thiemann, Voigtmann

: Lo, Obst, Bonga, Thiemann, Voigtmann Kroatien: Ukic, Babic, Hezonja, Bogdanovic, Zizic

Vor Beginn: Im Finale würde als letzte Hürde vor Olympia dann Brasilien auf die Deutschen warten, das sein Spiel gegen Mexiko 102:74 gewann.

Vor Beginn: Die oberste Devise dürfte sein, die Anzahl der Ballverluste etwas zu reduzieren. Vor allem zu Beginn des Russland-Spiels leistete das Team von Hendrik Rödl sich immer wieder unnötige Turnover, die zu einfachen Punkten für die Gegner führten.

Vor Beginn: Die Deutschen qualifizierten sich mit zwei knappen Siegen über Mexiko und Russland für das heutige Halbfinale. Kroatien ließ etwas überraschend Punkte liegen und landete auf dem zweiten Platz ihrer Gruppe. Dennoch dürfen wir heute wohl eine schwierige Partie für das DBB-Team erwarten, auch weil im kroatischen Split gespielt wird.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Halbfinale der Olympia-Qualifikation zwischen Deutschland und Kroatien. Los geht's um 16 Uhr.

Basketball, Deutschland vs. Kroatien: Olympia-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird das Halbfinalspiel der Deutschen gegen Kroatien leider nicht übertragen, eine kostenlose Möglichkeit gibt es trotzdem!

Der Telekomdienst MagentaSport wird die Begegnung nämlich nicht nur für alle mit Abonnement verfügbar machen, sondern einen kostenlosen Livestream anbieten, den Ihr beispielsweise am PC oder diversen Endgeräten über die MagentaSport-App abrufen könnt.

Zehn Minuten vor dem Sprungball, also ab 15.50 Uhr, könnt Ihr dort einschalten, kommentiert wird das Ganze von Michael Körner.

