In der BBL kommt es heute zum vierten Final-Spiel zwischen den Basketballern des FC Bayern und Alba Berlin. Die Partie könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

BBL Finale FC Bayern München Basketball vs. Alba Berlin: Spiel 4 heute im Liveticker

Vor Beginn: Alba Berlin hat im Kampf um die deutsche Meisterschaft in der BBL am Samstag den zweiten Sieg eingefahren und die Führung in der Best-of-five-Serie zurückerobert. Im dritten Spiel gewann das Team von Trainer Aito Garcia Reneses mit 81:69 (37:37) bei den Bayern und hat bei einer 2:1-Führung nun zwei Matchbälle.

Vor Beginn: Paul Zipser, deutscher Basketball-Nationalspieler in Diensten des FC Bayern, ist nach einer Gehirnblutung notoperiert worden. Wie die dpa berichtet, wurde der komplizierte Eingriff am vergangenen Mittwoch vorgenommen und soll erfolgreich verlaufen sein. Hier gibt es weitere Infos dazu.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Tip-off ist heute um 15 Uhr.

© imago images Alba Berlin führt in der Serie gegen die Bayern mit 2:1.

BBL Finale FC Bayern München Basketball vs. Alba Berlin: Spiel 4 heute live im TV und Livestream

Das vierte Spiel zwischen dem FC Bayern München und Alba Berlin wird heute live im Free-TV und im Livestream übertragen. Ihr habt also die volle Auswahl. Sport1 zeigt die Partie im TV. Magenta Sport überträgt das Spiel im Livestream. Das Programm von Sport1 könnt Ihr ebenfalls im Livestream verfolgen.

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 1 Mittwoch, 9. Juni 20.30 Uhr Alba Berlin - FC Bayern Basketball 89:86 2 Donnerstag, 10. Juni 20.30 Uhr Alba Berlin - FC Bayern Basketball 66:76 3 Samstag, 12. Juni 15 Uhr FC Bayern Basketball - Alba Berlin 69:81 4 Sonntag, 13. Juni 15 Uhr FC Bayern Basketball - Alba Berlin 5* Dienstag, 15. Juni 19 Uhr Alba Berlin - FC Bayern Basketball

*falls notwenig.